三單元真無線　AVIOT得獎型號評測

日系音響品牌AVIOT於當地上市2年便竄升至無線耳機市場佔第3位，最大原因是把日系調音與美學融為一體。最近廠商再帶來榮獲日本VGP2019 Summer金賞及Lifestyle大賞的TE-BD21f真無線耳機，不知音色如何呢？

TE-BD21f是全球首創應用混合三單元驅動器的真無線耳機，分別是2枚動鐵單元及1枚動圈單元，配合PET鈦複合振膜，令動態表現更為出色。試聽發現，耳機輸出平均，中音飽滿，低音厚實，下潛力不俗，而且有別時下真無線耳機的機械聲，它的音樂感較強，美中不足是高音未夠清未夠闊，未臻完美。

TE-BD21f機身輕巧，每側僅5.4g，其導管為橢圓設計，合乎耳道形狀，配上由SpinFit特製的專屬耳塞套CP355，不僅增強貼服度，還提升了低音域的量感以及高中音域的真實感。續航力方面，耳機可連續播放最多7小時，而跟機充電盒容量約有500mAh，允許大約3次充電，足夠平日出街使用。

TE-BD21f真無線耳機有黑、銀兩色選擇，約賣千六元，定價合理。