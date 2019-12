IB攻略：4個成功IB學生絕不會做的事情

在考取IB 40+分數以上,從來都不是容易的事情。我們經常分享同學應該要做甚麼,今回筆者希望和讀者分享,有甚麼是成功的IB學生絕對不會做的。

1.絕不拖延

成功的IB學生通常是行動派的,一旦他們制定的計劃,就會立即行動。相信不少IB學生都見過有些「Wanna Be」的學生,每次口口聲聲都說自己希望成為律師醫生,但是當需要溫書的時候,他們總是優先做一些和溫書無關的事情,是典型讓夢想死在自己口中的表表者。

2.不找藉口

成功的IB學生假設今次考試失手了,不會隨便找藉口,賴老師出題太難或者同學拉Curve競爭太大,導致自己分數下降。筆者記得NBA球星Shaq Oneil曾經講過,“I never worry about the problem, I only worry about the solutions” 。所以問題發生了,學生不應找不同的藉口解釋合理化自己的失手,應該是問,我如何可以防止同樣的錯誤發生呢?始終IB學校出題無非都是IB或者A level的題目改版,答案指引非常清晰,只要將錯誤的考卷重溫,改正,重新學習,就不會再犯下同樣的錯誤。

3.不會自滿

就算成功的IB學生每次考試都拿了7分,他們不會輕易滿足。還記得上兩年HKExcel的IB滿分同學Nicole,因為她早在MYP的時候已經加入我們的課程,所以每次校內考試她都是7分滿分,但是她從來不會驕傲,當學完所有Syllabus之後,她仍然繼續上課,每次課堂都希望老師給她最難的題目做訓練,持之以恒,直至IB考試。這樣的學生,不用我多說,各位讀者都知道IB狀元非她不可。

4. 不會看不起人

大部分成功的IB學生都有很多朋友,他們通常都非常大方分享自己的溫習教材和模式。因為成功的IB學生明白世界很大,透過每次和別人交談,他們都總會學到些東西,正所謂三人行必有我師,每個人都有不同的長處,可能你成績好,但是運動音樂沒有其他同學厲害。所以成功的IB學生懂得和別人相處,教學相長,不會看不起其他同學。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人,教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生,英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣