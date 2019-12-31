IB攻略：4個成功IB學生絕不會做的事情

今回筆者希望和讀者分享，有甚麼是成功的IB學生絕對不會做的。 （互聯網）

在考取IB 40+分數以上，從來都不是容易的事情。我們經常分享同學應該要做甚麼，今回筆者希望和讀者分享，有甚麼是成功的IB學生絕對不會做的。

1.絕不拖延

成功的IB學生通常是行動派的，一旦他們制定的計劃，就會立即行動。相信不少IB學生都見過有些「Wanna Be」的學生，每次口口聲聲都說自己希望成為律師醫生，但是當需要溫書的時候，他們總是優先做一些和溫書無關的事情，是典型讓夢想死在自己口中的表表者。

2.不找藉口

成功的IB學生假設今次考試失手了，不會隨便找藉口，賴老師出題太難或者同學拉Curve競爭太大，導致自己分數下降。筆者記得NBA球星Shaq Oneil曾經講過，“I never worry about the problem, I only worry about the solutions” 。所以問題發生了，學生不應找不同的藉口解釋合理化自己的失手，應該是問，我如何可以防止同樣的錯誤發生呢？始終IB學校出題無非都是IB或者A level的題目改版，答案指引非常清晰，只要將錯誤的考卷重溫，改正，重新學習，就不會再犯下同樣的錯誤。

3.不會自滿

就算成功的IB學生每次考試都拿了7分，他們不會輕易滿足。還記得上兩年HKExcel的IB滿分同學Nicole，因為她早在MYP的時候已經加入我們的課程，所以每次校內考試她都是7分滿分，但是她從來不會驕傲，當學完所有Syllabus之後，她仍然繼續上課，每次課堂都希望老師給她最難的題目做訓練，持之以恒，直至IB考試。這樣的學生，不用我多說，各位讀者都知道IB狀元非她不可。

4. 不會看不起人

大部分成功的IB學生都有很多朋友，他們通常都非常大方分享自己的溫習教材和模式。因為成功的IB學生明白世界很大，透過每次和別人交談，他們都總會學到些東西，正所謂三人行必有我師，每個人都有不同的長處，可能你成績好，但是運動音樂沒有其他同學厲害。所以成功的IB學生懂得和別人相處，教學相長，不會看不起其他同學。

Edward

HKExcel IB Specialist共同創辦人，教育超過三千名IB學生

拔萃男書院畢業生，英國高考取得5A成績

曾獲邀到多間IB學校分享應試心得

曾撰寫「IB攻略」在書展大賣