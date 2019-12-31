新一年當然要飲番兩杯，但現在香港真係好難出街夜蒲，加上最近的天氣忽冷忽熱，穿多一點又怕熱、穿少一點又怕冷，這個時候「這」一條頸巾就可以幫到你。既比外套方便攜帶，又可以保護我們敏感的頸部，讓我們溫暖了許多。同時又可以趁新年飲吓酒，又係保暖的小幫手，小小的喝上一口，身子馬上暖起來。那如果把兩者結合，那是不是會更好呢？

美國創意設計品牌Unnecessary Inventions滿足了我們的想像，推出了「蛋奶酒頸巾 The NogScarf」，把蛋奶酒放到頸巾的兩端，再配上塑膠飲管，讓人邊走邊喝，但掛着兩包酒難道不重嗎？這個設計真是滿足了愛酒人士的需求呀，不過酒鬼可能沒走兩步就喝光了吧。

不知道這些蛋奶酒能不能續包呢，如果不能那可持續性不夠久呀。這麼前衞的東西相信更能吸引年輕人，而蛋奶酒在歐美國家那邊會比較盛行，如果能換成其他飲品，相信會更有市場的。

來不及買下這款領巾，大可以依樣葫蘆DIY頂住檔先吧！