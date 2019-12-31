本日日本：2020年　東京三大新開焦點

2020年東京奧運，東京勢成全球焦點，如此黃金機遇，日本全國上下當然傾盡全力「谷」起宣傳，打造盛勢。單在東京，明年就有3大新開設施，必成旅遊焦點，準備向東京出發的你，一定要留意。

（一）橫濱．18米高「可動」高達

繼先後兩座1:1高達（元祖、獨角獸）在東京台場屹立後，挾着動畫《機動戰士Gundam》首播40周年機會，2020年夏天將有新的1:1高達，在橫濱市山下埠頭的Gundam Factory以「可動」姿勢展現，預計展出一整年！究竟今次高18米的高達RX-78-2會否會行會走，至今仍未確定，但有關方面早前在網上已公開相關製作的紀錄片，不過首集仍未見關鍵的「可動」解密，加上影片有地區限制國外不能收看，期待下集有更多分解。

2020橫濱「可動」高達

開幕日期：2020年夏

（二）有明．Small World Tokyo

即將在明年4月，於東京江東區開幕的Small World Tokyo，會是世界最大室內微縮主題公園，其面積達8,000平方米，園區分為7大區域，分別有「關西國際機場區」、「Space Centre區」、「世界之街區」及「東京區」等，單是在「關西國際機場區」便有40架模型飛機輪流不斷升空降落，以美國太空總署甘迺迪太空中心為藍本的「Space Centre區」更會有5架航天飛機升空。另外還有動漫迷最關注的「美少女戰士Sailor Moon區」、「新世紀福音戰士第3新東京市區」及「新世紀福音戰士倉庫區」3大區域，最近更有公開最新照片，更抵死是Small World Tokyo還招募你「親身」成為居民，你可透過「居民權Figure Program」給你3D打印出一個1/80的你（Figure），並放入新世紀福音戰士第3新東京市區、關西國際機場區、休斯頓太空中心區或世界的城鎮區中當「居民」，有興趣記得留意相關官網。

Small World Tokyo

地址：東京都江東區有明1-3-33有明物流中心內

開幕日期：2020年4月25日

（三）豐州．江戶前場下町

2019年東京大事之一，必數築地市場搬遷，而2020年大事，更必有1月24日全新商場「江戶前場下町」在豐洲市場街區開幕！它由江戶前廣場、豐洲場下町和市場小路3部份組成，包羅21間市場取材的食店和土產店，備有鮮燒烤、壽司、海鮮丼等美食。據知，3年之後江戶前場下町便會拆除，並換上集合溫泉、飯店及餐飲店的「千客萬來設施」，屆時在豐州的吃喝玩樂配套將更齊全。

江戶前場下町

地址：東京都江東區豐洲6丁目（5街區內）

開幕日期：2020年1月24日