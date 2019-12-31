脊字筆提：中年人之苦　五十肩

有位五十多歲男士肩痛來求診，他表示早前從汽車尾箱搬出行李，因為用力不當，右肩感到劇痛，起初以為是扭傷了肩膀，經脊醫檢查證實患上肩周炎。肩周炎會令患者肩膀痛，痛得令手臂乏力舉起，有很多簡單的動作做不到，想梳頭、抓癢也成問題，肩膀如被冰封無法運作正常，故此稱為冰凍肩。

此外，痛症亦叫作五十肩，假如年屆四十至六十歲，肩關節持續疼痛，郁動時痛楚會加劇，活動幅度受到限制，手臂向前方或側面無法舉高，便要注意是否患上中年人常見的這種關節痛症。

這位五十多歲男士之前曾經看跌打，跌打師傅大力按摩其右肩，肌肉繃緊稍為紓緩放鬆，可是看了數次跌打後，肩痛仍沒有消除，只要舉高手仍然會痛得厲害；加上敷過多次藥的肩膀，出現皮膚敏感，朋友見他不止日常生活受到影響，心情也變差，於是建議他看脊醫作詳細檢查。

經過檢查發現，原來他過去數個月已不時肩痛和手臂痠軟，是肩周炎的徵狀，而且頸椎第四、五及六節出現頸關節功能性問題，頸椎弧度減少變直，導致頭向前傾，令頸肩肌肉更繃緊。

肩周炎成因主要是黐連性肩關節囊發炎，肩關節是由肩胛骨、鎖骨、肱骨組成，並有多組肌腱、韌帶及關節囊圍繞，使肩膀可大幅度活動。隨着年紀增長，日積月累的勞損，假如欠缺休息，肩關節便可能引起肩關節囊或肩胛肌腱發炎，產生組織黏連及纖維化，因而出現疼痛，肩關節活動受阻礙，肩和手臂乏力。

脊骨神經科治療肩周炎的過程中，難避免令患者感到痛楚，由於這位男士忍受得痛，療效比起其他患者見效快好幾倍，接受數次治療後，他的手和肩活動能力已康復六、七成。有些患者怕痛，因而延長了治療期。

脊醫以超聲波助患者消炎去除肩痛，並以手法矯正頸椎及肩關節，痛症情況改善後，建議他定時做拉筋伸展以紓緩肩關節和肌肉，最好可以在工作逾半小時，就做伸展動作讓肩膀放鬆。

脊醫王俊華

脊骨神經科博士

香港註冊脊醫

美國註冊臨床營養學家