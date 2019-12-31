2016年創立的本地潮流服飾品牌LAKH supply，成立初期主要以剪裁出色的褲款設計去取悅大眾，當中嶄新的Pinroll Jogger及Button Pants更深得一眾Sneakerhead追捧。隨着近年品牌人氣度逐漸提升，LAKH的出品亦不再局限於下身褲款，而且更會不定期加入各種主題打造推出完整的服裝系列，藉此建立出更豐富多變的品牌形象。是次在倒數即將進入下一個十年的最後一季，品牌就決定從以往曾經推出的系列包括：Urban Workwear、Knitwear及Techwear當中擷取最獨特的元素，並結合當下流行的機能工裝風格打造出全新Functional Workwear系列。

今個秋冬登場的Functional Workwear系列，設計保留了經典剪裁及精巧細節，分別推出Pocket Long Tee、Polo Long Tee、Herringbone Vest及Ten Pockets Cargo Pants，當中兩款長袖上衣就分別於胸前、腰前及手袖加入口袋方便盛載隨身小物，除了用上機能性物料CORDURA去打造手袖口袋之外，馬甲亦採用Herringbone人字紋布料剪裁成雙面設計。但論及載物容量最強都是系列當中的Ten Pockets Cargo Pants，分別用上100 % Cotton、12.7 oz Selvage Denim及Herringbone人字紋布料打造，全條褲共設有10個功能口袋，當中部分口袋更加入啪扣、魔術貼及防水拉鏈，讓你安心放置銀包及鎖匙等貴重小物，褲腳亦附有橡筋索繩設計，方便將褲腳索緊或捲起，延續LAKH褲款一貫極佳的實用性及配襯性。