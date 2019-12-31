【深夜字聊】丈夫公幹回家力不從心 老婆起疑心

Q：我30多歲，丈夫40多歲，結婚多年有子女。自從大半年前丈夫派往澳門工作，每個月才返港幾天，我卻發覺他每次回來，變得力不從心，陰莖難硬，中途會軟，他更會放棄完事倒頭便睡。向來我們都有保持性生活，雖然不密集，但總可以完事。他不願做又不願談，我一面叫自己不要多心，但另一面又會懷疑他會不會跟同事去召妓，究竟是我多疑了嗎？

Wendy

A：男性步入中年後遇上性功能障礙，情況其實普遍。問題巧合地發生於派外公幹期間，容易觸發疑慮與誤會。

丈夫的情況俗稱「打軟鞭」，這問題混含了心理和生理因素，例如工作或生活環境壓力，以及性機能隨年齡衰退。典型徵狀包括陽具不夠硬、做愛期間充血不足、射精障礙、難以完事達到性高潮等。

另一個導致「打軟鞭」的可能性純屬心理因素，情況是丈夫渴望和妻子做愛，並顯顯威風，給妻子帶來歡愉。於過分期望和熱切的心情下，弄巧成拙，反而失手。只要男方能回復了穩定的情緒，處之泰然下做愛即可回復往日水準。

還有一個可能性是丈夫獨個兒在外生活，有自慰發洩的習慣。若自慰過頻，便會導致身體疲倦，影響到性生活。

綜合上述，導致男性性表現失準的元兇實在很多。也許從妻子的角度，會期盼小別勝新婚的景象，照道理來說場面應充滿激情。奈何事與願違，偏偏丈夫力有不逮，難免令雙方失望，丈夫甚至乾脆逃避。客觀一點看，丈夫返港後性狀態變差，並不表示他在外頭胡作非為。

當伴侶分隔兩地，雙方關係需靠感情和信任來維繫。大概是尋歡個案聽得多，很多妻子對丈夫派駐其他地方工作具抗拒和強烈的戒備心，可不是每個男性都會想去尋花問柳，容易受友儕教唆。伴侶之間需避免疑心生暗鬼，過分猜疑易破壞夫婦關係。如情況許可的話，可嘗試向丈夫提議一家大細前往澳門作短途旅行。看看當地實際的生活環境有助妳釋除疑慮，亦可提昇夫婦和子女間的感情。性事方面，莫操之過急，雙方宜重新調適，盡量遷就丈夫的身心狀態，在放鬆的狀態下享受性愛。

李偉儀