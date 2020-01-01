7仔xSanrio全盒　有得換啦！

一套8款的「Sanrio characters圓咕碌」，圓碌碌的身體向左右兩邊微微傾斜，可愛感十足。（互聯網）

話咁快又到農曆新年，是時候預備賀年擺設及用品，迎接家人朋友！當中自然不少得用來盛載形形色色賀年食物的全盒，7-Eleven特別聯乘Sanrio推出獨家以圓碌碌形象示人的Sanrio characters期間限定精品，8款人氣角色Hello Kitty、Pompompurin（布甸狗）、My Melody、Kerokerokeroppi、Little Twin Stars、Ahiru No Pekkle和Pochacco「圓咕碌」，其背面開口位置可擺放不同小物，例如糖果、水果等，配合同場加映的360度旋轉收納盤，即能當作全盒使用，轉出新年好運氣。

想儲齊一套8款「圓咕碌」 ？由2020年1月1日早上7時起至2月11日，於7-Eleven分店購物滿HK$20即可享印花1張，其後每HK$10可獲多1張印花，如此類推。由2020年1月1日早上7時起至2月14日，儲齊22張印花，或5張印花加HK$22，即可隨機換領/購「Sanrio characters圓咕碌」1款。至於「Sanrio characters 360度旋轉收納盤」，則需於2020年1月1日早上7時起至2月14日，在7-Eleven分店以任何消費加HK$128即可換購1件。