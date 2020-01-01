2020飲食預測：環保健康潮　食蟲你敢唔敢試？

2019年風雨飄搖，回望過去一年，飲食界亦經歷了大起大落。對老饕而言，今年有逾50間過江龍搶灘登港，帶來多元化滋味，而年尾更興起顏色消費圈，帶起獨特消費模式，展望未來一年，飲食界依然會花百齊放，而香港人主流愛吃日本菜、中菜與西餐，請來3位重量級大廚為大家預測2020年飲食潮流。

【A】意想不到日本新食潮

對日本人來說2020年絕對是非常值得期待的一年，因為東京奧運將於7月24日舉行，屆時全球選手與旅客都會齊集日本，為了應付大量遊客，飲食潮流當然也會愈趨多元化。日籍名廚兼飲食達人Kei San表示現時日本許多餐廳已陸續引入HACCP衞生管理、Halal清真認證等，素食店亦愈開愈多，餐廳傾向國際化以迎合不同種族文化的需要。

此外，日本農業技術發達，為國民提供充足糧食之餘，也為國家帶來可觀收入。隨着健康意識提高，Kei San相信人們會加倍追求植物本身的力量，Super Food、漢方及大量酵素的食物將會大受歡迎。肉類方面同樣以健康為主導，高蛋白低脂肪的食材已開始備受注目，例如吃火鍋會選擇豆乳鍋、食豬肉則揀選脂肪較低又嫩滑的豬柳芯部位，另外混合了蔬菜穀物的肉類亦成為潮流。

上述食物人人敢試，但Kei San就話基於糧食短缺會成為未來所面對的重要議題，近日有不少日本人認為昆蟲食物會成為新主流，東京甚至出現了專門食蟲的餐廳，新一年有沒有興趣試試另類特色「美食」？

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【B】星級中菜健康浪潮

據佐敦一間酒店的米芝蓮中菜廳行政總廚譚棟師傅指，近年港人講求健康，今年亦會延續這股風氣，菜式會少鹽少糖、走清新的路線。如他設計的三味豆腐，就以天然的食材配小量醬汁及調味料製作。此外，新式素肉和有機食材製作的菜式亦會愈來愈多，連點心都會以素肉來炮製，如素食小籠包或燒賣等。

烹調方面，做法會走向簡約而精緻，減少繁複的步驟，如譚師傅設計的陳皮生煎雞，無鹽之餘仲只用小量醬油，做法簡單但保持美味。至於精緻的二弄蝦球則以油泡及配以甜酸汁製作而成，造型擺盤靚，夠晒搶眼吸睛。

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【C】西菜繼續綠色主導

有逾30年入廚及餐飲管理的瑞典籍名廚Robert Nilsson，不但喜歡周遊列國，而且亦曾在多個國家的星級食府擔任主廚，現任香港尖沙咀一間型格星級酒店的行政總廚，烹調風格富獨特的國際視野之餘，亦擅長利用各種食材，呈現出帶領飲食潮流的特色美食。對於未來一年西菜的前瞻，Chef Robert Nilsson自有一套睇法：「綠色及充滿活力的食材會成為2020年西餐的飲食主流，其中包括牛油果、紫蘇葉及奇亞籽。雖然這些都是不少廚師向來喜歡用的食材，但在煮法、食材配搭及賣相造型上，會帶來前所未有的視覺及味道驚喜。」

例如牛油果，除可用來做輕食及大菜外，亦可利用其幼滑軟綿的獨特口感製成甜品，如炮製成牛油果朱古力布朗尼。至於奇亞籽這被譽為超級食材的健康食品，一般會浸水加入其他食物中來吃。Chef Robert Nilsson相信，來年應會成為餐前小食或甜點常用的原材料，將天然食材、綠色生活結合，勢成來年的健康飲食主流。