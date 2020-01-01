KOL RADAR：「人間芭芘」 Lisa　熱爆時裝界

韓國男團、女團近年橫掃全球音樂與時尚界！其中來自熱爆女團Blackpink的成員Lisa，更憑着百變形象與穿搭品味成為時裝界灸手可熱的新竉兒。

現年22歲的Lisa（全名Lalisa Manoban），於14歲時參加YG娛樂泰國選拔賽，結果從4,000名參賽者脫穎出，成為該公司旗下唯一一位非韓裔練習生，其後更加入Blackpink成為隊內唯一一位非韓裔成員。由於天生五官精緻，身材苗條，還有可愛劉海，外形十足洋娃娃，因此又有「人間芭芘」（Living Barbie Doll）的稱號。加上出色舞藝及Rapping唱功，所以Lisa好快就從隊中突圍而出。繼去年出席美國Coachella音樂節後（Blackpink是首隊參與此音樂節表演的韓國女團），瞬即爆紅成為Twitter熱門搜尋人物，更連續兩年蟬聯美國電影評論網站TC Candler的「全球百大最美臉孔－亞太區最美臉孔」冠軍。

雖然被稱為人間Barbie，但Lisa在穿搭上卻絕非典型的韓國偶像甜美可愛風，反而走型格及帶點Punk味的百變路線。舞台上經常以短身Crop Top配熱褲及長靴示人；台下卻多穿近年男女大愛的闊身Hoodie、牛仔褲和波鞋；偶爾又率性地穿起吊帶背心和短褲大晒青春本色。這種Effortless Chic又自成一格的獨特穿衣風格，讓Lisa獲得Celine掌舵人Hedi Slimane的青徠，甚至得到拍攝品牌宣傳照的機會。一炮而紅的她在今年9月的Celine SS20 Fashion Show上，不但被世界各地傳媒爭相追訪，更獲多個時裝品牌力邀出席活動。咁受歡迎，難怪其IG帳戶Followers會飆升至2,800萬，風頭絕對一時無兩！