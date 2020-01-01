三界五行：鍥而不捨　大有成就

山羊座的人，先天性格是嚴肅、理智、忍耐，沉着，獨立思考，既尊重傳統又不因循守舊，選定一個目標就鍥而不捨。（互聯網）

山羊座的守護星球是土星，在十二星「四象」中又是土象星座，如果望文生義，以為這個星座的人「老土」，那就大錯特錯。山羊座的名人甚多，恕不能盡錄，以下幾位都是較為人所熟悉的：霍金、牛頓、齊白石、毛澤東、尼克遜、金正恩、聶榮臻、徐志摩、蘇東坡、貓王……

這個星座的人，先天性格是嚴肅、理智、忍耐，沉着，獨立思考，既尊重傳統又不因循守舊，選定一個目標就鍥而不捨，權力欲和創作欲相當高，所以，無論在政治、軍事、科學、哲學、文學、藝術、體育……都有很多成功例子。有很多占星家認為山羊座是最有魅力星座。

以陰陽論，白羊座、獅子座、人馬座是生命力較強的陽性星座，都屬於火象星座；山羊座、金牛座、處女座是生命力較強的陰性星座，都屬於土象的星座。

山羊座又稱為魔羯座，在希臘神話中，山羊座是牧神潘恩，牧神的職責是替萬王之王宙斯看管牛羊，他相貌醜陋，但心地善良，喜歡吹奏排笛抒發感情，他用音樂感動森林仙女，為拯救仙女，他不惜變成半羊半魚的怪物。宙斯很欣賞潘恩的為人，安排他在黃道第十宮的「冬至點」（太陽每年由12月22日開始照耀），象徵寒冬開始。

2020年，木星進入山羊座。土星進入水瓶座。這兩個星象對山羊座的人有甚麼影響，明天續談。

方向宇