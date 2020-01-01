征選遊：岩手農場　抽「扭蛋」餵草泥馬

位於岩手縣八幡平市的Salad Farm Village，夏天綠草如茵，冬天也有士多啤梨可摘，它附設的Animal Mohu-mohu Area更四季開放，場中不但有兔子、小馬、山羊和水鴨，它還養了5頭草泥馬，每頭都有自己名字，當中最年長Alu今年已足10歲，而最年幼的Maron則剛滿2歲，牠們每天都會出來「散步」兩次，遊客可走近牽着牠們拍照。只要你走近圍欄，生性「八卦」的牠們就會自動揍近你，建議你不妨即場花100日圓（約HK$7.1）在圍欄旁的扭蛋機抽「扭蛋」，打開膠殼便是草泥馬最愛的粒狀乾糧，保證你一蛋在手，牠不捨得走。不過草泥馬雖生性純良，但就有「吐口水」示警的習性，若不留神隨時會給牠弄得一身濕，令你哭笑不得。

在Salad Farm Village內還有手信店Salad House，它除了有各式各樣草泥馬產品賣外，還附設輕食店，當中必吃一定是Salad Farm勇奪岩手S-1甜品博覽第一名的「士多啤梨森林奶酪」，它餅中的北海道產馬斯卡邦尼奶酪混合了士多啤梨蜜餞，入口香滑酸甜，令人一吃傾心。另外還有Salad Farm的土產雞蛋，有溏心蛋與溫泉蛋選擇，蛋味極濃郁；原來創立Salad Farm的是岩手雞蛋公司Iwate Egg Delica，雞蛋就是本業，難怪這麼好吃。

Salad Farm Village

地址：岩手縣八幡平市平笠2-6-333

開放時間：9:00am~5:00pm

交通：可乘搭JR電車從盛岡站至大更站，轉乘的士約10分即達。

Animal Mohu-mohu Area

地址：岩手県八幡平市平笠2-6-270

開放時間：10:00am~4:00pm

草泥馬散步時間：一天兩回 11:00am至11:30am / 1:30pm至2:00pm

門票：免費