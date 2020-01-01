達人預測！今年邊類手機會彈出？

經過幾年的鬥硬件時期，2019年手機界明顯多姿多采得多，年頭先有一系列破格「摺機」登場，及後再有5G手機出現，確實令好多用家期待。咁究竟2020年手機界發展又會點，今次小記就歸納業界消息，再加埋科技達人，一齊展望今年新手機！

預測1：5G手機開始普及

5G發展雖然在各地發展有異，但隨着韓國、內地等地方的大力發展下，包括Samsung、LG、Huawei、VIVO等手機廠商已經陸續推出5G手機。除了Android陣營，亦有指Apple將於2020年第三季推出5G手機，有望令5G普及率大幅提升。至於香港，各5G頻譜分階段進行拍賣後，網絡商已開始架設基站等相關設施，預計明年香港亦會步入5G年代。香港資訊科技商會榮譽會長Francis就表示：「其實依家市面上或外國正在銷賣的5G手機一般都支援3.5GHz，換言之只要香港的3.5GHz網絡就可以使用該類手機。現3.5GHz頻譜因為受衞星天線的干擾，要作出調校，所以相關頻譜要4月1日後才可以使用。但4月1日後網絡商相信要需要最少兩個月方會正式推出5G網絡，預計用家大概第二季可以率先使用5G手機及網絡。」三禾電氣店長Simon：「雖然香港尚未用到5G手機，但今年下半年已有客人換機時均首選5G手機。尤其是更換手機較疏的普通用家，希望換機時可以成功過渡至5G時代。而5G手機的價錢現在定價較高，但我估計明年年尾5G手機定價將會下降至與4G相約，吸引更多用家轉會。」

預測2：新一代摺機盛行

上年年初，Samsung正式發布傳聞已久的「摺機」Galaxy Fold，摺疊屏幕由概念到正式推出歷時多年，Samsung Galaxy Fold、Huawei Mate X等摺芒手機推出後亦被外界質疑耐用性、實用性，但無可否認是開發出另一種手機的Form Factor。而接近年尾，新版Motorola Razr的推出，改用上下摺芒，並將機身摺得更細，再次示範摺芒的可能性。Simon表示：「摺芒手機有一定實用性，如無意外今年會有一大堆摺機推出，相信會朝着更輕更薄的方向發展，將會更適合日常使用。」Francis亦認同摺芒是大趨勢：「隨着Samsung、Huawei正式推出摺機，甚至連小米、Motorola、TCL等較小品牌都傳出摺機，手機Form Factor將會改正式改變，左右開合、上下開合甚至三摺都有可能，未來手機不會再是一塊平面。」

鏡頭愈變愈多 消失前置鏡頭

用家對手機攝影功能要求愈來愈高是不爭的事實，廠商亦不斷為手機鏡頭升級，例如Huawei Mate 30 Pro、小米Note 10 Pro等均備有4鏡頭，就連硬件向來「慢半拍」的Apple都終於在iPhone 11 Pro系列上加入3鏡頭。Francis認為今年這個「鏡頭競賽」將會持續：「除非手機鏡頭可以做到光學變焦，否則一定要採用多鏡頭組合，配合高像素鏡頭，增加拍攝靈活性。」Simon則覺得屏下前鏡頭有功能彈出：「因為全屏幕設計下，前鏡頭解決方案例如升降鏡、打窿都各有缺點，而早前傳出的屏下鏡頭功能，似乎是現時全屏幕設計下，最佳的前鏡頭解決方法，確實令人期待。