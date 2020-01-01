戲通天下：少女與戰車　4DX重現激烈臨場感

想在新年期間睇番套精彩的動畫？請不要再推介《Frozen 2》了，因為想睇的人一早已入戲院睇完，連首主題曲《Into the Unknown》都已經識得唱了，那麼還有甚麼選擇？可以考慮1月2日上映的《少女與戰車 最終章 4D ～第1話+第2話～》，戲名非常長，不過心水清的朋友，當然認得是少女與戰車系列的最新作，在CG動畫橫行的今時今日仍堅持製作手繪動畫，那份堅持就已經值得大家買飛入戲院睇吧，加上今次會以4DX格式上映，戰車激鬥的臨場感肯定更淋漓盡致。

吸引位一：4DX臨場感爆燈

如你是《少女與戰車》的粉絲，應該知道該作品於2015年在日本上映的《少女與戰車 劇場版》，就已經是4DX版本，當時不只創下歷代日本電影4DX版票房第一名的紀錄，其後來到香港4DX場次亦場場爆滿。今次上映的《少女與戰車 最終章 4D ～第1話+第2話～》將4DX的效果發揮得更淋漓盡致，戰車前進的震動頻率會根據戰車種類而有所不同，並利用風、水、煙、閃光、空氣、氣流等效果重現炮彈發射的風壓，以及爆炸的衝擊與火藥味，務求提升觀眾的代入感，恍如置身戰場之中。

吸引位二：萌系少女配上軍事戰車

萌系少女與軍事戰車驟眼睇是大纜都扯唔埋的元素，但2012年誕生的《少女與戰車》卻將兩者完美融合，故事設置在一個使用戰車的武技「戰車道」與花道、茶道這些並列為大和撫子必須掌握的技藝的架空世界，可愛的少女們駕駛戰車戰鬥，這種強烈反差讓作品剛播出即大受好評，亦為日本帶來一股「戰車熱」，並令舞台原型的茨城縣大洗町也成為動畫迷的「聖地」

吸引位三：最新劇場版粉絲必追

假設你是星球大戰迷，追睇到上集第八集，見第九集《天行者崛起》上映，又怎能不去戲院先睹為快，同樣道理，《少女與戰車》由電視發展至上次的劇場版，來到今次的最終章當然是非睇不可，今次最終章的時間線設定在劇場版後，戰車道隊成功擊敗大學生選拔隊脫離廢校危機，戰車道隊將參與冬天的激戰「無限軌道杯」。整個《最終章》將分成六個章節，在香港上映的第一及第二章將交代戰車道隊參戰原因，以及描寫首兩場激戰，到底戰車道隊將有甚麼戰術，又能否順利晉級？