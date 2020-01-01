善用「打通」技巧　空間感倍增

全屋以淺淡舒心的白色作為全屋主色調，融入溫暖自然的木色，以營造一個溫馨且予人放鬆的居家環境。（受訪者提供）

現代簡約風格是現今最受歡迎的家居裝修風格，因為它不但配合時尚潮流，又注重空間布局和實用功能。今次介紹的單位，屋主同樣是鍾情於現代簡約風，希望擁有明亮寬敞的視野空間，設計師遂以開放式手法重新規劃格局，除去牆體間隔的狹迫感，將客、飯廳與廚房毫無違和地相容於一室，又把兩間細房打通合併為一間特大房間，營造出大大的空間感。

這個三房兩廳的單位位於上水翠麗花園，甫踏進家門，玄關處有一張小木櫈供人坐着換鞋，設計相當貼心。走過玄關，就可見到客廳、飯廳與廚房的規劃設計形成開闊而流暢視野。客廳的大窗戶配搭整齊大方的百頁簾，透過自由調節開合，灑進自然光線，使空間更明亮和諧。同時，設計師刻意在客廳靠近睡房的牆壁貼上特色牆紙，凸顯屋主的藝術美感之餘，又能意味公共與私人空間的分界。

設計師拆除了廚房的牆，並以個性化的移動吧枱來分隔廚房空間。吧枱既可作分隔和修飾之用，又可以儲物，讓屋主享受開放無拘束的客餐廚空間。廚房以明亮、簡約、利落設計為主，選用白色調的櫥櫃，在中空的牆壁上安裝不銹鋼擋油板，方便清理油煙。

主人房方面，以白色和淺灰色作為主色，床頭牆壁貼上特色幾何圖案牆紙，豐富視覺效果。白色與灰色木紋互相搭配，賦予睡房一種清新脫俗的自然之感。 屋主注重睡房的空間感與儲物需求，因此除了大衣櫃外，還設有揭板式地台，提供了大量的儲物空間。

浴室規劃乾濕分離，以白色作為基底，鋪設波浪刻紋的白色瓷磚，帶出自然和諧的美感。另外，鏡櫃底部裝上燈管，散發柔和黃光，加強空間立體感。

另外，屋主期望未來的小孩有寬敞的活動空間，並可因應小孩的成長作出機能性調整。設計師於是將兩間細房打通合併為一間特大房間。這間房暫時擺放梳妝枱及衣櫃，其餘為小孩的玩樂空間。房間同樣主要以白色和木色處理，給人一種寧靜放鬆的感覺，加上淺色傢俬與鏡子搭配，個性舒適又具質感。

單位資料

屋苑：翠麗花園

間隔：3房2廳

實用面積：591平方呎

裝修費用：HK$428,000