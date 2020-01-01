新年換新鏡　雙線出擊

DITA出品的鏡架設計早就得到眼鏡迷一致肯定，基本上每有新作推出都好快被大家搶購一空，早前DITA於一年一度的法國巴黎SILMO眼鏡展上就發布了多款全新鏡架，當中視光眼鏡方面就有Statesman-Six、Schema-Two及Volnere三款設計登場，分別採用全新鏡橋及鏡臂線條，並加入無螺絲鏡框結構令鏡架展現出更頂尖的工藝感。太陽眼鏡則有Souliner-Two、Mach-Seven、Flight.008及Lageos四款新作，前兩者利用粗實線條處理配襯雙色鏡橋細節，令鏡架呈現出硬朗不羈形象；後兩者則同樣從70s復古風格擷取靈感，以經典鑽石壓紋及別出心裁的縷空「半框」設計大玩錯視線條把戲。

此外，今季DITA除了主線有新鏡推出之外，旗下以速度競技為靈感的支線系列DITA Lancier亦有包括： LSA-101、 LSA-103、 LSA-400、LSA-401、 LSA-402 Clip及LSA-405 Clip多款全新鏡款登場，此支線系列鏡款最大特色是採用了DITA Lancier獨有的設計系統，採用一個通用鼻托（Universal Nose Pad）、一個通用眼鏡臂套（Universal Temple Tip）、三個鏡框結構（Titanium One、Titanium Two及Acetate & Titanium）及三個鏡片技術（Land Lens、Sea Lens及Air Lens）組成，而鏡片設計更結合了聚碳酸酯的輕巧、耐衝擊性及近乎玻璃般的清晰度及耐刮性，每塊鏡片都因應其針對的海、陸及空環境需要而設計，各自有可以增強視覺效果的色彩處理，足以對應大多數實際環境需要，鍾意上天下海或者賽道飛馳的就最適合。