本日日本：留意啦！本年度施工完成景點

旅遊最灰的一件事，莫過於千辛萬苦去到那個景點，卻發現原來正在進行裝修工程……踏入2020年，今天就為大家介紹本年完成施工的景點，當然啦，始終工程或有延誤，一切都係預計，出發前要查清楚呀！

京都 清水寺

完工日期：預計2020年3月

日本京都的清水寺有超過1200年的歷史，自然要定期進行維修加固工程。清水寺的工程已接近尾聲，目前整修的是正殿屋頂，雖然內部如常開放，但整個正殿都被黑色帆布與鋼架包圍，都有點煞風景。所以想去清水寺朝聖，最好還是等3月完工以後。

奈良 藥師寺

完工日期：預計2020年6月

位於奈良的藥師寺乃聯合國世界文化遺產，創建於西元680年，是奈良七大寺之一，經常進行大規模的維修工程，而且一整就是十年，今次維修由2011年開始，一直至今年年中才完成。屆時因為白蟻侵蝕而要進行維修的東塔，便有機會再次跟大家見面。

名古屋 名古屋電視塔

完工日期：預計2020年7月

名古屋電視塔是日本最早建造的集約電波塔，更於2005年成為全日本首座被登錄為「國家有形文化財產」的鐵塔，自從1954年起，一直屹立於名古屋市中心久屋大通公園內，目前因為整修工程而休館，最快要到7月，大家才可以再次進入塔內，遠眺御岳和白山，及俯瞰名古屋市的景色。

熊本 熊本城

完工日期：預計2020年4月

熊本城在2016年大地震中嚴重受損，隨着修復的進度逐漸完工，有關方面亦舉行「特別開放」，將部分地方重新開放給民眾參觀，預計2020年4月觀光通道便會完工，大家可以近距離觀看熊本城的修復進展。