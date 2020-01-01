2020春夏潮流大檢閱

踏入新一年，雖然仍正值冬季，大家仍穿着厚厚冬裝，不過走在時代尖端的型男潮女們，當然要快人一步，即使身上仍未準備，但心態早要預備，率先熟讀春夏季最新潮流，為各位的2020時裝Year Plan做好功課。

【Bra Top狂熱】

去年春夏Crop Top大行其道，今季各大品牌將性感再推進一步，直接將Bra top配搭服飾。無論是內衣質感的絲質或喱士質料、民族色彩的繡花勾織或是泳衣款式都有齊，而大部分品牌都以Bra Top配搭高腰裙子，當然最好加埋條S形纖腰去襯番，所以女士們減肥修腰而家係時候。

【70年代中性西裝】

Hedi Slimane入主Céline後，將品牌70年代掀起的Bourgeoisie Style法國中產裝扮帶回時裝界。這個熱潮今季仍然持續，當中70年代盛行的中性西裝褲最為品牌所熱捧。闊腳褲西裝，內襯圖案衫及Waistcoat背心外套，紛紛出現於Céline、Louis Vuitton及Gucci等頂級名牌Catwalk Show中。

【超短熱褲】

一眾設計師今個夏日再次挑戰女士們底線，設計出超短熱褲，款式由彈性貼身物料、帶點復古的針織或是長青的牛仔熱褲都有齊。除以Bare Foot着法外，亦可效法Chanel的法式風格熱褲襯黑絲襪配搭，若隱若現的效果更性感誘人。

【熱帶森林】

春夏季另一常客熱帶Safari Look來季繼續佔一重要席位，熱鬧繽紛的熱帶花卉樹林圖案、Safari Jacket同恤衫等，代表作首推Jennifer Lopez重新演繹經典Versace綠色長裙。

【婆仔勾織】

懷舊婆仔勾織服飾今季被各大品牌重新演繹，除了傳統的連身裙外，設計師們勾出各式各樣的Polo Tee、外套、Bra Top到熱褲等，花款多多。外國時裝傳媒形容勾織熱潮更呼應近年的可持續環保熱潮，傳統勾織服飾正是服裝世代傳承的象徵咁話。

【超級反領】

除中性西褲套裝外，70年代落Disco最流行的超巨型反領重現時裝界。巨大尖形的反領現身於外套及恤衫上，設計師們更大玩撞色或圖案配搭，令這超級反領加倍矚目誇張。