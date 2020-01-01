鍾意食壽司嘅你　知唔知有壽司幾多大類呢？

箱押壽司非常容易分辨，最大特徵是壽司形狀方正起角，因壓得太實飯粒不太明顯，酸味重而味道濃，鯖魚昆布箱押壽司是最傳統的口味之一。（資料圖片）

壽司是日本的代表美食，相信大家對此都不會感到陌生，但你又知不知道壽司原來可以分成握壽司、卷壽司、散壽司、押壽司4大類？所謂握壽司就是將壽司飯捏成一口大小，上面放配料和山葵，這種食法由江戶時代（1603年至1867年）開始興起，由於流行於東京一帶，所以又屬於關東風。

卷壽司同樣常見，是指用紫菜包着壽司飯和配料再捲成「軍艦」，按大小可分成太卷和小卷，前者色彩繽紛用上多種材料，後者則小巧的骰只有一種配料。至於散壽司其實即是雜錦魚生飯，製作時將不同種類的海鮮食材鋪在醋飯上，相當大堆頭。最後一類押壽司就是今日的主角，師傅會把壽司飯及配料放入押箱壓實，所以形狀方正口感實淨，普及程度雖比不上其餘3類，但據說早在公元700年的奈良時代已在大阪及京都出現，不但是關西風的代表，更被譽為壽司元祖。

押壽司的日語寫法是「押し寿司」，中文譯法包羅萬有，包括箱壽司、押壽司、箱押壽司、木條壽司、一夜壽司等，顧名思義就是用押箱作工具製成，由於昔日的押箱多為木造，故又叫木條壽司，而這種壽司的特殊製法有助延長保鮮期，存放一日都不會變壞，因此又有一夜壽司之稱。至於何以會用押箱製作壽司，其實一開始並非為了美觀，而是當時還未有雪櫃，遠行時為了不讓食物變壞，首先會用醋醃製米飯和餸菜，把材料放入箱內壓實則可以增加米飯的用量，務求細細件方便攜帶又有飽肚效果，這亦成為了壽司的雛形。