走進泡麵博物館　見識一百種奇葩泡麵

方便麵可以說是每個家庭的必需品，就算不喜歡吃都總會買一、兩個來「看門口」。因為簡單、方便又美味，成為了很多「工作狂」和「學生哥」的一日三餐。雖然它真的是不太健康，但不可否認它選擇多、操作簡單的事實。不知你又吃過多少種泡麵了，如果你也是泡麵的愛好者，不妨來這個「泡麵博物館」看一看吧。

「泡麵博物館」開到深圳啦，獨創的網紅踩麵池、5000+巨型泡麵牆、25項泡麵沉浸式體驗和100+環球網紅泡麵，是不是很吸引，有沒有很想去！

裏面有不同色彩主題的場景，包括藍色的大碗泡麵、翻滾泡麵、路燈下的夜歸人、面對面和魔幻餐桌；粉紅色的泡麵隧道和泡麵森林；綠色的綠皮火車和面向「異」世界；黃色的飛屋環遊記和吃麵好心情；紫色的泡麵地圖、泡麵雨和泡麵木乃伊等等。

除了拍照的地方外，還有看的地方，有泡麵知識、泡麵故事和泡麵展示牆等，各種泡麵冷知識和奇葩泡麵都可以在這裏看到。當然不可以少的是可以玩的網紅踩麵池，紓緩壓力的好方法，使勁踩踩踩，都是過期了的不心疼。最後必須要提吃貨最期待的品麵區，多款泡麵任你選擇，即泡即吃，無比美味。

沒想到泡麵都能弄出那麼多新玩法，想要一嘗泡在泡麵裏的感覺嗎，快來這裏泡一泡吧。這個「泡麵博物館」開到2月9日，新年不想去那麼遠的話，深圳也不錯喔。

泡麵博物館

展期：即日起至2020年2月9日

時間：10:00am~10:00pm（9:30pm停止檢票入場）

地址：深圳羅湖區東門老街百貨廣場大廈西座16樓

交通：地鐵老街站C出口

門票：

普通票 48RMB

VIP票 58RMB（踩面池體驗）

VVIP票 68RMB（踩面池體驗、品鑒區泡面任選一包現泡現吃）

1.2米以下兒童免票，需隨大人入場