【深夜字聊】濕氣重　點算好？

邪念一到，男人支兵器就會硬直，女人則會下面濕氣十足，之但係如果嗰位係啱啱相識嘅男友，咁高濕度又會唔會畀到對方，以為自己好鹹濕嘅感覺呢？呢位女網民就有咁嘅煩惱。佢就話：「其實我廿幾年嚟先至第一次拍拖，亦係第一次同男仔有咁親密嘅關係咋，即係咀咀同摸摸嗰種。可能係因為第一次，所以我每次掂親佢都會有好多幻想，而因為咁嘅原因，我下面都成日濕濕咁。未拍拖前，我都有留意自己其實都幾易濕濕㗎，尤其係見到啲男性底褲時，我條底底都濕透晒。我唔知幾時會同男友上床，只係好驚對方一見我條底褲，或者一埋到我私處時，會對我咁濕嘅反應產生誤會，以為我係個好隨便嘅女人。唔知大家有乜嘢方法，等佢唔會誤會我呢？」

網友神回應：

凌詩：對方會唔會誤會你係個淫娃，其實唔係從底褲度睇，反而會睇吓你同異性嘅相處態待、道德價值觀、言談舉止等，所以你亦無謂對正常嘅生理反應咁着緊。

TamTam：第一次拍拖，生理上嘅反應敏感啲都好正常，就好似我第一次同老公拍拖咁，佢一摸我隻手就已經僵晒，呢種回憶真係好特別㗎。至於生理反應嘛，你真係唔使咁擔心，除非佢係情場老手，否則佢都好緊張囉。

Simon：我用男人嘅身分同你講，冇男人會覺得易濕嘅女友係淫娃，反而係個相當唔錯嘅床上伴侶。當然，所以床伴都係建基於長遠嘅夫婦關係出發，若然只係為咗啪啪啪而拍拖，咁嘅男人就要諗清楚。

長鬚：容易濕同隨便有乜嘢關係呀？小妹妹，你諗多咗喇。反而你應該少啲諗啪啪啪，用對眼同個心睇清楚個男仔，對方嘅性格適唔適合你好過。