【健樂事】唔熟唔食？平民人參白蘿蔔除外　

坊間流傳一句諺語：「冬吃蘿蔔夏吃薑，不勞醫生開藥方。」換句話說，這陣子吃蘿蔔最合適不過。事實上，人稱「平民人參」的白蘿蔔，屬冬天當造的食材，含多種有益元素，在中醫角度，更具備消積滯、化痰熱、下氣、寬中、解毒、除煩、生津、利尿、通便等多種功效，亦有助調理肝火虛旺，難怪古代名醫李時珍於《本草綱目》中已明確指出蘿蔔「乃蔬中最有利者」。

養生以外，白蘿蔔也是護膚恩物，但食用時不是沒有禁忌，想食得健康，以下5點要注意啊！

1.生吃促進消化

白蘿蔔的食法多多，一般人會用來煲湯、燜牛腩、切絲炒，甚至炮製蘿蔔糕，但其實不一定要熟食，因生吃的益處也甚多，其辛辣成分可促進胃液分泌，調整胃腸機能，還有很強的消炎作用。

2.搗汁飲助止咳

以白蘿蔔搗汁，有止咳作用，做法簡單，只須在玻璃瓶中倒入半杯糖水，再將切絲的白蘿蔔放入瓶內浸一個晚上即可飲用。受咽喉炎、扁桃體炎、聲音嘶啞、失音等問題困擾的人士，則可把生白蘿蔔搗汁與薑汁同服，對改善病情有幫助。

3.勿與酸性水果同吃

白蘿蔔不能與提子、桔、杮子等酸性水果同吃，否則會產生一種抑制甲狀腺作用的物質——硫氰酸，繼而誘發或導致甲狀腺腫大。

4.不可與中藥同吃

進食具補益功效的中藥時，不可吃蘿蔔，否則會影響藥效。另外，雖然蘿蔔被譽為「平民人參」，但不可以和人參一起吃，因蘿蔔屬於寒性食物，人參則屬於熱性藥材，兩者同吃會抵銷人參的功效。

5.病患人士要慎食

除了服用中藥者不宜吃，氣虛患者、慢性胃炎患者、腹瀉患者，以及陽虛類型便秘患者均不宜食用，否則會令病情惡化。