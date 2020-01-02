姚望四方：香港逆境，如何守得雲開見月明？

首期「姚」望四方專欄至今，已六年有餘。感謝《東方日報》提供版面，令筆者有機會與大家分享旅遊業的狀況及旅遊對市民生活、經濟發展的感悟。六年來，香港旅遊業經歷了高低起伏，隨着諮詢、交通等相關旅遊配套設施愈來愈完善，無論來港旅客及市民出外旅遊意欲愈來愈高，旅遊業對香港的貢獻亦愈來愈大。可惜的是連串的政治事件，尤其近期的反修例風波已讓旅遊業大受打擊，今年訪港旅客難免要面對回歸以來的最大跌幅，出境旅遊亦受到波及。

旅遊業是香港支柱產業之一，帶動零售、交通、景點、餐飲、住宿、物流等多個行業，拉動直接及間接的就業人數達80萬。半年來訪港旅客大幅下跌，已令整體失業率上升至3.2%，消費及旅遊相關行業的失業率進一步上升至5.2%，令人擔憂的是情況還在惡化中，可見旅遊業波動對消費信心和經濟前景帶來廣泛的漣漪效應。

即使目前正處於逆境，香港仍然是全球最受歡迎的旅遊目的地之一，根據英國市場研究公司歐睿國際公布今年度全球最受歡迎旅遊城市排名，香港連續9年於該排名中居首，由此可見香港旅遊資源豐富、設施完善，仍然是全球最受歡迎的旅遊目的之一，雖然復甦之路不易行，但我相信只要政府能夠止暴制亂、制訂更多政策支援幫助業界渡過難關，我相信終可以守得雲開見月明。

多謝大家一直以來的支持，筆者在此專欄的分享亦收到不少讀者及業界朋友的反饋，與大家一起互動交流，獲益良多。「姚」望四方專欄暫別《東方日報》。

感謝有你，後會有期！

姚思榮

立法會旅遊界功能界別議員