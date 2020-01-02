超萌利是封 x DIY動感揮春工作坊

底色以型格螢光粉紅配合貴氣紫色設計，喜氣洋洋又趣味十足！配合燙金設計的新年祝福語，如「笑口常開」、「萬事勝意」及「如意吉祥」，真摯地祝願各位新春大吉、鼠年大吉大利！（互聯網）

農曆新年了，各位準備好派利是未呢？D·PARK愉景新城今年推出了「童獅嬉春」利是封，以可愛瑞獅為主題，讓Donut於利是封上高舉起醒獅獅頭，躍動的舞獅神髓活靈活現，利是封上的超萌童獅獅頭更可拆卸。今年利是封更大玩型格貴氣配色，配合實用有趣的祝福語，時尚型格又不失童趣，自留或送贈摯愛親友都非常適合！

除此之外，顧客凡於Donut Village內即日單一電子消費滿指定金額，即可參加「DIY『獅躍童真』動感揮春」親子工作坊。工作坊結合了STEAM的元素，讓小朋友藉由動手做發掘無限創意，手作不但可訓練小朋友的手指靈活性及耐性，也鼓勵小朋友多方位思考，啟發他們的求知欲及加強自身解難能力，同時對訓練美感的觸覺也大有裨益，藉此提升他們對藝術及工程的學習興趣。父母們更可以與小朋友一起做，共度溫馨的親子時光！

D·PARK愉景新城「童獅嬉春」利是封換領詳情 ：

換領日期：1月10日至24日

換領地點：D·PARK愉景新城第二層 DP Club會員專櫃

換領詳情：DP Club會員於D·PARK愉景新城累積指定商戶的電子消費滿指定金額，即可獲得「童獅嬉春」利是封禮盒套裝乙套（一套共12個，每款4個）。

「DIY『獅躍童真』動感揮春」

日期：1月10日至24日

地點：D·PARK愉景新城第一層Donut Village

詳情：Donut Kids Club會員於D·PARK愉景新城Donut Village內即日單一電子消費滿指定金額，即可參加「DIY『獅躍童真』動感揮春」親子工作坊乙堂。