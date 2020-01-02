護膚彩妝聯「萌」 可愛迎新年

踏入2020鼠年，美容界爭相與鼠聯「萌」，推出賣相可愛又實用的限量護膚及彩妝系列。（互聯網）

剛踏入2020鼠年，美容界已相繼與鼠聯「萌」，推出與鼠相關的護膚及化妝品。先是ETUDE HOUSE與經典卡通角色Tom and Jerry合力打造鼠年Lucky Together聯乘彩妝及護膚系列。適逢今年是Tom and Jerry面世80周年，令到這個系列更具收藏價值。新系列以這對備受寵愛的經典鬥氣冤家為靈感，除了為幾款CP值超高的熱銷產品換上新裝，還有多款全新限量產品，包括：柔滑雙色烘焙胭脂、紓敏補濕潤唇膏、泡泡滋養沐浴套裝以及美妝工具等，實行陪你靚住度新歲。

此外，每年都會推出限量包裝神仙水的SK-II，近日亦趁着鼠年來臨與迪士尼合作，將大家都熟悉的原創動畫角色米奇老鼠，帶到這款經典的護膚品上，聯「萌」賀新春。全新限量版神仙水設計新穎，紅色包裝充滿節慶感覺，瓶身印上經典可愛的米奇老鼠，生動演繹SK-II標誌性的「拍拍」護膚動作，於PITERA™的神奇世界中，將護膚變為趣事，無論粉絲與否，都會忍不住想把它帶回家珍藏，或一邊用一邊發出會心微笑！