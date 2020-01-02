三界五行：把握機遇　不忘初衷

從2019年底，木星進駐山羊座，令山羊座的人對一切都充滿美好憧憬，常常有改變現狀的衝動；守護山羊座的土星，2020年3月下旬進入水瓶座，開始帶來影響。5月土星逆行，充分體現山羊座的念舊與執着，到9月底，土星在山羊座恢復順行，一直到12月中旬又完全進駐水瓶座。這個現象，占星學稱之為「土木合相」，智慧的木星與穩重的土星每隔二十多年才如此接近，這星象將在山羊座發生，可以預見：機與危並存。

山羊座的人，1至3月，要把握每個變革機會，包括：轉工、調職、改善居住環境、結識良師益友，未有對象者結交異性朋友。不要博彩和投機，手上如果持有股票、基金、外幣，可以沽出獲利，手上未有貨，宜戒急用忍，不貿然參與。4月，宜守不宜攻，一動不如一靜。穩定壓倒一切。享受自己的平穩與安逸，不要羨慕別人。你的健康、家庭、愛情運都很好，已經足以讓別人妒忌。4月中旬至5月上旬，旅遊運很好，到外邊抖抖氣充充電，為下半年的拚搏做好準備。5月下旬開始，事業和學業遇到新挑戰，即使未必一帆風順，也不應該放棄嘗試。

6至9這四個月，用自己熟悉的工作方式工作，以自己喜歡的生活模式生活，工作苦中有樂，生活開心中也有不愉快，這是你今年運勢的典型表現。10月，一切都轉順，直到年底，可放膽但不可放任，不忘初衷，不越底線，心安理得享受自己辛勞成果。