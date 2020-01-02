時代廣場展銷集　Times Square Bazaar - 名牌童裝及內衣特賣

由即日起至1月6日，時代廣場展銷集將舉行名牌童裝及內衣特賣，今次展銷有多款男女童裝、鞋款同玩具，品牌包括Stride Rite、Petit Bateau、B.DUCK、Cath Kidston、EMU、CROCS、2EVERY1、Moonstar等等，買定新衫新鞋過年就啱晒喇！

同場仲有TRIUMPH同Sloggi內衣開倉，當然要趁過年前黎換新內衣~~~多款皇牌貨品低至3折，另外仲有每日推介超抵價$99限定貨品，種類每日不同，記住黎瘋狂掃貨喇!

【購物攻略】

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‧TRIUMPH 每日精選貨品只係HK$99

地點：時銅鑼灣時代廣場一座16樓 時代廣場展銷集

日期：1月1日至1月6日

時間：上午11時至晚上9時

查詢熱線：2118 8900