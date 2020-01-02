《Tom ＆ Jerry》聯名系列　陪你迎「鼠」接福

適逢即將來臨的農曆新年肖鼠，著名運動品牌Reebok就把握機會與美國家喻戶曉卡通人物《Tom & Jerry》合作推出一系列聯名波鞋及服飾系列，將這對一貓一鼠冤家組合的搞笑生鬼形象融入設計。當中經典鞋款Instapump Fury的毛絨材質鞋身就營造出恍如Tom身上的貓毛質感，其「貓樣」及《Tom & Jerry》字樣就運用到Pump Button、鞋舌及鞋踭拉環，整對鞋的顏色組合將Tom的跳脫形象詮釋得活靈活現。

另Club C 85就分別有3款配色登場，其中橙啡色麖皮一款就以Jerry為靈感，內籠及鞋墊色彩令人想起其標誌性粉色大耳朵，除了鞋側標誌上的黑色「觸鬚」及後踭位置炸彈刺繡之外，鞋底更印有Jerry最愛的芝士圖案，展現出Jerry的活潑個性。另外兩款配色則採用漫畫圖案及動畫中常見的「#」、「？」及「！」符號，以經典的漫畫及動畫設計喚起大家腦海裏的童年回憶。另服飾系列就用上紅、黃、黑、白四色作主調，新春着用當然首選前兩者，當中Print Tee、Sweater及Hoodie均加入《Tom & Jerry》的圖案及字樣，並穿插於Reebok Vector Logo周邊，營造出有趣的聯乘玩味。