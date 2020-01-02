靈敢侶情：別高估自己換來後悔

多少人，不論做得再好，最終錯在高估形勢。（互聯網）

一直，我經常被說：低估自己的實力。

其實，並不存在低估，我只是不去高估。

多少人，不論做得再好，最終錯在高估形勢──高估自己的地位、高估市場反應、高估別人對自己的支持度、高估自身價值。

繼而，地球開始圍着自己轉，看不過誰、誰的說話聽不入耳、誰逆自己意，都統統掃走。塵而已，毋須珍惜。

目中無人、驕傲自滿，在別人眼中，只是討厭，但在你心裏產生的副作用，是孤寂。

怎麼無人明白自己？好寂寞。

我這樣好，怎麼大家都討厭我？好痛苦。

最終，估得愈高，跌得愈傷，從宇宙墮回凡間，幾個十年都未能翻身。

我不聰明，但亦未致於笨得會高估自己，以上的例子，這些年來實在見過不少，真的無必要親身體驗一次。

不高估，亦不代表自卑，就是我估得剛剛好，沒有把自己想得太好，或想得太差，才能看清楚進步的空間、和退步的先兆。能夠掌握自己的人，自信，才會由此而生。

其實一個人是高是低，都要有知音人。這個世界，並非你把鼻孔朝天，就代表你地位最高。既然如此，我寧願看真相，免得跌到片體鱗傷才如夢初醒，原來我一直錯估形勢。

周靈山，Slimcook創辦人、愛情及瘦身食譜作家，著作有《邊吃邊瘦2！56道無添加‧減油糖食譜》、《邊吃邊瘦！50道獨家瘦身食譜》、《你是女皇，他就是皇帝！》。

Instagram︰lively.com.hk