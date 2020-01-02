KAKAO FRIENDS牙刷消毒器　牙齒的保衞大使

KAKAO FRIENDS推出了牙刷消毒器，以RYAN和APEACH 的大頭作為消毒器的外觀。（互聯網）

我們每天都會刷牙，一天至少兩次，牙刷經常是濕濕的擺放着，遇着潮濕的天氣更是很久都不會乾。 旅行的時候，或者有飯後刷牙習慣的人，牙刷更是有可能要隨身攜帶，來不及乾就要放在盒裏。無論是潮濕的天氣和還是沒有吹乾就收起來的物品都是很容易會滋生細菌，病從口入，牙刷也是很關鍵的一點。

最近，韓國KAKAO FRIENDS 就推出了牙刷消毒器，小小的還可以直接當牙刷套，非常方便攜帶。顏值當然也是很重要的一點，這次使用了RYAN和APEACH 的大頭作為消毒器的外觀，消毒時兩個臉頰還會發光，超萌超可愛的，Fans怎麼能忍得了手。同時，這個設計也提醒了使用者消毒是否在進行。

這款消毒器使用了UV紫外線燈，可有效殺死99.9%的大腸桿菌和金黃葡萄球菌等常見病毒，跟細菌Say Byebye 。每充電1小時就可以進行大概30次的消毒，用USB TYPE-C電線就可以充電 。使用方法也是非常簡單，只需打開蓋子把牙刷的刷頭放進消毒器固定住的位置，然後關上，就會自動啟動殺菌模式，無論在家使用還是外出都非常方便。

消毒器的售價為25000韓圜（大約168港幣），目前在KAKAO FRIENDS的實體店和官網均有發售。