生活夜校：今年歐洲文化之都在哪兒？

新一年，大家想好下次旅遊的目的地未呢？如果閣下是文青兼喜愛歐洲文化，今年被選為歐洲文化之都（European Capital of Culture）的愛爾蘭戈爾韋（Galway）及克羅地亞里耶卡（Rijeka），可能是大家想慢走一趟的好地方！

【何謂歐洲文化之都？】

歐洲文化之都是於1983年由出生希臘雅典的Maria Amalia Mercouri所構思，是希望各國除了發展經濟和政治外，也應該關心自地的當地文化，而1985年舉辦的第一屆當然就在希臘雅典開始，2001年開始由一個城市（2000年前均每年一個，2000年多達9個）變成兩個，而且地點多是一南一北，或一東一西，而今年更是東南的克羅地亞，及西北的愛爾蘭，風格文化絕對異迴，更值得遊覽。

【里耶卡 南歐海港風情】

克羅地亞里耶卡是該國第三大城市，由於是個深水港，估有重要戰略地位，曾被意大利、奧匈帝國及南斯拉夫（現在的克羅地亞）統治，文化匯聚了不少，因此是次以「多元化海港」作主題亦十分貼切。

然而，里耶卡的活動會由2月1日開始，以當地對出海面，曾是監獄的裸島（Goli Otok）作主題的視覺藝術展會作全年展覽；另外，2月23日的國際嘉年華巡遊則喜慶感十足，3月1至31日於Sugar Palace舉行的展覽可一窺當地18至21世紀的轉變。加上與墨索里尼齊名，曾身兼作家的當地管治者加布里埃爾·鄧南遮（Gabriele D'Annunzio）的文學展覽，讓大家對這複雜又耐人尋味的里耶卡，有更多認識。

【戈爾韋 文青至愛】

愛爾蘭戈爾韋是該島西邊的最大城市，於全國亦排名第六。由於面向大西洋，西海岸處處是懸崖峭壁絕景，與都伯林等愛爾蘭海岸城市截然不同。與里耶卡一樣，文化之都活動同樣是由2月1日開始，以「Let the Magic In」為主題，開幕節為期一周，期間充滿了各種活力四射的火把節和活動安排，並以愛爾蘭語：Imbolc、Bealtaine、Lughnasa and Samhain，即春夏秋冬四季分類，讓大家可感受不同時令的當地文化。

當中文青們最期待的，可能是7月13至26日舉行的第43屆愛爾蘭戈爾韋國際藝術節（Galway International Arts Festival）。它不但是當地每年都會舉辦的文藝節慶，而今年更會加碼邀請更多單位來參加助慶。到了9月金秋時份則會於沿岸舉辦Shorelines Arts Festival，用眼睛欣賞海岸景色之餘，也耳朵聆聽當地民歌。到了日短夜長的冬天，則有精彩的投射表演，為大家驅走黑暗帶來歡樂！