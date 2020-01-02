延續Chunky Sneakers熱潮　BONDI 6再度上架

憑着極強的緩衝效能及Meta-Rocker弧型中底設計，法國跑鞋品牌HOKA ONE ONE以「飛」一般跑鞋形象由越野跑鞋領域一直殺到入潮流界，加上與Engineered Garments及Opening Ceremony先後聯名更造就出HOKA ONE ONE超高人氣，及後基本上品牌每有新作推出都定必被大家搶購一空。

除了近季度備受追捧的Tor Ultra Low之外，於2018年首度登場的BONDI 6亦是另一對於Chunky Sneakers熱潮中脫穎而出的鞋款，貴為品牌旗下公路長跑系列鞋款，BONDI 6鞋面採用編織物料打造極佳的透氣感及舒適度，並搭載Meta-Rocker弧型中底及EVA厚實大底，其獨特結構令雙腳前行時動態轉移更為流暢，但可惜每回推出都極速完售，叫一眾未能成功入手的跑友及潮人心癢難當得個睇字。踏入新一年立刻有好消息，本地人氣選物店432HZ日前就再度於門市及網店為大家帶來全黑及黑x白色版本BONDI 6鞋款，當中全黑配色更特別追加女裝尺碼（EUR36至EUR40），女生終於可以一嘗呢對大熱跑鞋的舒適腳感。