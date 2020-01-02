昔日放送：十年回顧　日劇收視榜　邊套你最Like？（上）

十年，茫茫然度過，21世紀第二個十年，轉眼間又過去了！這十年間，不少日劇都掀起過熱潮，雄霸日劇界多年的木村終於走下了神壇，反而令日劇呈現百花齊放的景象！今次便為大家細數過去十年每年的收視冠軍，不知你看過多少齣呢？

2010年

平均最高收視：《龍馬傳》 收視率：18.6

最高收視：《龍馬傳》第5回 收視率： 24.4

這一年的《龍馬傳》，可能是福山雅治最後的高峰，也可能是大河劇最後的高峰，由靚仔有型（而且未結婚）的福山來扮演著名歷史人物坂本龍馬，本身已極具話題性！不過其實以收視率來說，平均18.6也不算極高（比前幾年的大河劇如《篤姬》收視都要低），能夠成為收視冠軍，大概跟這年沒有太多話題作有關吧！值得一提的是，這年木村的《月之戀人》（即林志玲有份參演那一部），平均收視只能以16.7排第7，木村神話終於破滅了！

2011年

平均最高收視：《家政婦三田》 收視率：24.8

最高收視：《家政婦三田》第11回 收視率：40.0

這一年有最富話題性的作品，自然是平均收視接近25%的《家政婦三田》，此劇有多個賣點，一是菜菜子久休多年復出，二是菜菜子竟敢不施脂粉以素顏示人兼機械人式的演出，三是編劇遊川和彥重施故技，將《女王的教室》的橋段帶入尋常百姓家，令大家都有共鳴！平均收視排第二是《仁醫2》，延續上一輯的好評。至於木村力圖東山再起的《南極大陸》，雷聲大雨點小，收視僅17.3，再度排第7。

2012年

平均最高收視：《小梅醫生》 收視率：20.7

最高收視：《康乃馨》第17回 收視率：25.0

這一年可說是晨間劇的天下，平均收視前兩位正是晨間劇，分別是堀北真希主演的《小梅醫生》和尾野真千子主演的《康乃馨》，反而要留意的是第3位，就是米倉涼子的《Doctor-X》，收視高達18.9，不過那時大概沒有人估到，此劇會變成長壽的收視保證！

2013年

平均最高收視：《半澤直樹》 收視率：29.1

最高收視：《半澤直樹》第10回 收視率：42.2

這一年的焦點就是半澤直樹、半澤直樹、半澤直樹！無論最高收視（最終回）抑或平均收視，都是多年最高！簡直就是有今生無來世！「以牙還牙」、「加倍奉還」、「銀行晴天借傘，雨天收傘」、「下屬的功勞被上司據為己有，上司的過錯是下屬的責任」等等都成為金句，連帶堺雅人和香川照之都成為大紅人！由於《半澤直樹》太搶鏡，幾乎掩蓋了第二位的《Doctor-X 2》，此劇平均收視突破22大關，甚至力壓大受好評的晨間劇《海女》，還有福山雅治再度扮演湯川學的《神探伽俐略 2》及堺雅人再度扮演古美門的《Legal High 2》！

2014年

平均最高收視：《Doctor-X 3》 收視率：22.8

最高收視：《Doctor-X 3》第11回 收視率：27.4

經過兩季之後，《Doctor-X》終於成為收視冠軍了！甚至力壓評語極佳的晨間劇，吉高由里子主演的《花子與安妮》和杏主演的《謝謝款待》（這一年的晨間劇好強啊！），木村再次扮演久利生公平的《HERO 2》雖只能屈居第五，但平均收視總算突破20大關，證明有時真的要食吓老本！