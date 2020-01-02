決性11點：2019 AV大事回顧　向天后說再見

2019年已經結束，喺過去嘅一年世界各地發生咗好多事情，而日本AV界亦唔例外，當中有喜亦有悲，至於有咩大事件值得回顧呢？依家即刻同大家睇吓啦！

【最光榮引退 吉澤明步】

日本AV界年年都有咁多新人出道，但係能夠稱得上為真正AV天后嘅就冇幾多，而吉澤明步就可以話係天后中嘅天后！明步喺2002年開始拍寫真，2003年拍AV，喺每部AV中都表現落力同投入，演出每個角色都能夠將當中嘅精髓發揮，難得嘅係就算已經上咗位，亦一樣唔會拒絕各種搞到花容失色，甚至係有失形象嘅演出，呢種就係專業喇！直至2019年3月尾引退，結束16年嘅AV女優生涯，一共拍下351部作品，創下單體女優AV作品數目紀錄，並合共賣出逾1,000萬部，成績相當厲害，引退都退得相當光榮！而明步引退之後亦有曝光出席攝影會，不過更多嘅係同班姊妹周遊列國歎世界，作為粉絲見到明步日子過得咁爽，亦感到萬分安慰。

【最有福氣 蒼井空】

另一位天后蒼井空，喺吉澤明步於AV界拚搏嘅時候，早就以藝人身份四圍出席活動搵真銀，2018年宣告與一位叫做NON嘅DJ結婚，之後話咁快就懷孕，今年5月1日接受剖腹，誕下兩名囝囝，空姐咁幸福，認真值得恭喜！而有趣嘅係空姐喺生產之前，有傳佢會搞個網絡直播將生產過程直擊播放畀大家睇，搞到全城哄動！不過，空姐好快就話呢個只係傳聞，大家唔好諗多咗。順帶一提嘅係，另一位女優羽月希亦喺今年生咗BB，而佢抖咗一陣就火速投入AV拍攝工作。

【最叻被捕 坂口杏里】

前藝人坂口杏里因為沉迷去鴨店玩樂而搞到負債累累，後來搞到要拍AV，之後拍AV又唔掂就去咗做陪酒孃。之但係，杏里仲係唔生性，一度因為恐嚇做牛郎嘅男友搞到被捕，到今年8月又再衰多次，原因係佢死纏住當時嘅男友，強行闖入對方屋企，就係因為咁被人報警話佢入侵民居。杏里被捕嘅消息被傳媒廣泛報道，除咗個樣上晒電視，連佢嘅真實姓名野澤瑞惠都被公開，今次阿妹真係「光宗耀祖」咯。

【最矚目復活 晶艾莉】

喜歡晶艾莉亦嘅朋友就有福喇，因為呢位天后喺今年9月宣告回歸AV界！佢曾經以大澤佑香等藝名叱咤AV界，其演出風格相當重口味！晶艾莉以32歲之齡再度現身AV界，風格依然冇變！不過，晶艾莉全身都好似經過「改造」咁，能否接受其新形象就由閣下決定喇。

【最值得課金 河合明日菜】

時至今日，AV女優搵錢吸金嘅途徑多咗好多，包括拍賣親筆簽名嘅賀卡，而有「神之乳」稱號嘅H奶神乳妹河合明日菜，就係今年喺賀卡拍賣當中賺得多最錢嘅女優喇！喺今年夏季，AV銷售網FANZA搞咗個暑期賀卡拍賣，當時明日菜嘅簽名賀卡獲得最高拍賣價63萬日圓，到最近嘅2020年新年賀卡拍賣，拍賣價同樣奪冠，以25萬日圓賣出，連三上悠亞、波多野結衣等天后都輸畀呀！