【深夜字聊】女人必學收陰肌箍男人

Q：本人三十多歲，前年順產生BB後，開始發現有陰道鬆弛問題，個人覺得做愛時會有鬆弛感，另一煩惱是打噴嚏時一定會漏尿，也曾試過咳嗽多天就要無時無刻用衞生用品盛載尿滲，每小時密密更換，否則就會非常麻煩。在網上見到有一種叫做「陰道啞鈴」的用品，說可以收緊陰道和尿道，它是怎樣使用的？安全和有效嗎？

莊小姐

A：女性產後陰部鬆弛，既容易引起日常生活方面的尷尬，亦影響伴侶房事。所以性治療師會建議女性在如廁時可自行進行練習，小便時急速地收縮陰道、尿道和肛門的性肌肉以中斷小便，堅持大約十來秒才繼續小便，經一段時間有恆心地鍛煉，可有助陰道肌肉收緊並回復彈性，預防及治療小便失禁。做愛時，女方嘗試控制陰道肌肉一收一放，亦能為雙方帶來極大快感。不過，上述的鍛鍊會需花上較長時間和積極練習方見成效，若想加快鍛煉，可考慮使用槓鈴。

你所提及的性用品其實並非甚麼啞鈴，它的正確名稱是「陰道肌肉槓鈴」 (Barbell)，它是美國著名性學家Betty Bodson的強化陰道產品，她親自設計出最適合女性自行練習陰道內壁性肌肉的槓鈴。它的用法非常簡單，女性在全身放鬆和陰道濕潤的情況下，分開兩腿，把槓鈴輕輕推入陰道，用力收縮陰道不讓約一磅重的槓鈴下墜，期間陰道壁會受槓鈴的末端小球刺激，而逐漸變得更敏感和有力量，同時也可收緊尿道，改善尿滲和尿失禁問題。

「陰道肌肉槓鈴」只要按說明正確使用，它基本上是安全的，持之以恆地練習能見成效。女性先用大球來練習，待察覺陰道開始收緊一些後，再升級使用較高難度的小球。用槓鈴來練習，較之於純粹進行收緊陰道的練習動作，可達事半功倍之效，協助產後女性重獲信心，重拾美好的魚水之歡。

李偉儀