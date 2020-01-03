【營事檔案】粟米汁魚塊伴意粉　低脂開胃

今次分享的粟米汁魚塊伴意粉，啖啖肉又夠低脂，展開更健康的新一年吧。（設計圖片）

粟米斑塊是不少港人愛吃的經典菜式，很多餐廳會把魚塊炸到外脆內軟，再淋上粟米粒芡汁，非常開胃。可是餐廳大多會用上大量油分烹調，令熱量和脂肪的含量大增，所以今次分享的是一個低脂版的粟米汁魚塊伴意粉，脂肪含量較低，相對健康。

【龍脷柳口感嫩滑】

今次的食譜選用了無骨的龍脷柳，口感嫩滑，因此長者和小朋友都可以放心食用。龍脷柳的脂肪含量低，而且含有豐富的動物性蛋白質，能夠提供人體不能自行製造的必需胺基酸，有助維持身體機能及促進身體細胞的修補和更新。如果大家喜歡，也可以用三文魚丶吞拿魚或銀鱈魚代替，這些魚類比龍脷柳含有更豐富的奧米加3脂肪酸，有助維持心血管健康。

【自制低脂粟米汁】

一般餐廳多數會用忌廉或全脂奶製作粟米汁，而今次我們則用了粟米蓉及低脂奶製作，相比起一般餐廳烹煮的粟米醬汁，脂肪含量較低。如果想增加這道菜的口感及纖維含量，大家也可以額外加入新鮮粟米粒。粟米粒含有兩種對眼睛都很重要的營養素，分別是葉黃素及玉米黃素。這兩種營養素屬於類胡蘿蔔素的一種，具抗氧化特質，能有助降低患上黃斑病變的機會和幫助減低藍光對眼部細胞的損害。

【低脂粟米汁魚塊伴意粉】

材料：

龍脷柳 200克

意粉 1½碗（熟）

醃料：

胡椒粉 適量

鹽 適量

粟粉 適量

粟米汁：

粟米蓉 1盒

低脂奶 125毫升

雞蛋 1隻

做法：

1.洗淨龍脷柳，切件，並用廚房紙吸乾水分，加入適量的胡椒粉及鹽作醃料，醃大約15分鐘。

2.按包裝指示，煮熟意粉。

3.打勻1隻雞蛋，將龍脷柳沾上蛋汁，然後沾上粟粉。

4.以中火把鑊燒熱，加入少許油，把龍脷柳煎成兩面金黃色，盛起，放在意粉上。

5.於同一隻鑊加入粟米蓉及低脂奶煮成粟米汁。

6.煮滾後，加入步驟3用剩的雞蛋於粟米汁中，攪拌成蛋花，並淋在龍脷柳及意粉上，即成。

Profile

吳耀芬〈Kathy〉認可營養師〈香港營養師學會〉

「家營營養中心」創辦人，中大食物及營養科學學士、港大心理輔導學碩士、認可身心語言程式學（NLP）導師和催眠治療師。她以「身營心營」為信念，幫助城市人快樂修身。