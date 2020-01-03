想辛勞工作後　能每晚好眠？

【特約報道】都市人每天都要面對繁重工作量及沉重生活壓力，往往因此睡眠質素下降，令日間精神欠佳。Spa Supreme 致力為大家提供優質寢具，相信揀選一張適合自己的床褥不但能有效提升睡眠質素，每晚更能安寢無憂、早上醒來精神爽利，做事也能事半功倍。

美國品牌 高性價比

憑藉對家居生活的執著，Spa Supreme貝絲 20多年來，一直都堅持研發優質寢具及健康產品，務求為大眾提供閒適自在的家居生活。Spa Supreme貝絲品牌源自美國，着重產品的功能及性價比，堅持不使用過多的包裝及廣告投資，將資源轉化於產品研發上，創造價值，致力提高產品的性價比，為顧客提供最佳的選擇。

精選產品推介

馬里蘭時尚舒適床褥

以優質高回彈與太空棉組合而成，備有感溫、感壓的特性，提供舒適的貼身承托，幫助釋壓，提升睡眠質素。面布採用柔軟親膚針織面料，舒適透氣，讓你每晚都能安寢無憂。

零售價：港幣 $1598起 (4.5”厚)，港幣 $1998起 (7.5”厚)

特價：港幣 $799起 (4.5”厚)，港幣 $999起 (7.5”厚)

網站：www.spasupreme.com.hk

查詢熱線： 2796 0918