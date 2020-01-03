FoodieCurly鬈毛妹：便宜到笑的懷石料理

此行在台北共住了四間溫泉酒店，個人最喜歡是宜蘭羅東鎮的村却，酒店於2017年才開幕，簇新舒適，而且還有非常棒的美食！

走到23樓的「東西匯23」，這裏共有兩間餐廳，「東」是日本料理，「西」是歐陸料理，我今晚選擇了吃懷石套餐，十道菜才NT$1,280，抵到無朋友，在香港大概要4至5倍的價錢吧！餐廳有很大的玻璃窗，讓大家可以居高臨下觀賞四周的景色，可惜我們來這幾天都下雨，否則拍出來的照片一定更好看。

十道菜都做得精緻，像「白蝦時蔬真丈」，真丈的意思是日式蒸魚丸，師傅以宜蘭在地白蝦手打成泥，加入當季時蔬與山藥、雞蛋等製成蝦漿，配搭慢火燉煮的白蘿蔔，晶瑩剔透，吃一口，蝦膠彈牙，蘿蔔清甜，配以柴魚高湯，實在不錯。

回本之選則是「上選綜合刺身」，有日本牡丹蝦、日本青甘、蘇澳黃鰭鮪、蘇澳劍旗魚、宜蘭鬼頭刀等，但因為小女子不吃魚生，所以換來了「鱈魚西京燒」，鱈魚很香滑，最特別是配製了柚子味噌醬，清香之餘，更能消減魚油的膩滯感。必吃「醬燒伊比利像木子豬」，豬肉熟成之後，加入香料與橄欖油以低溫烹調，厚身且軟嫰，有點像吃廣東叉燒，優質那種。

本來已經好飽，但還是不能錯過「白魚山椒飯＋蛤蜊湯」，白魚炸酥後加上日本有馬山椒汁，甜甜的很像零食，與白飯卻又十分配搭，叫人吃完一口又一口；蛤蜊湯也很好，每粒蛤蜊都脹卜卜，新鮮細嫰，可見火候控制得很好。

篇幅所限，最後還想提一提在一樓「明廚百匯」的自助早餐，那碗生滾牛肉湯實在好出色！師傅用鍋裏的滾湯將牛肉片淥至剛熟，牛肉嫰滑，湯底鮮香，加點米酒和薑絲，吃了好暖身，我前後共吃了三碗，真是個Good Morning！(台北溫泉酒店美食篇．四之二)

村却國際溫泉酒店

地址：宜蘭縣羅東鎮站東路190號

鳴謝：村却國際溫泉酒店、台灣租借WiFi