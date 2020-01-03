2020眼妝新趨勢　自然、炫目兩極魅力

踏入2020年，各大時裝展和品牌都展示了今年的妝容趨勢，其中眼妝的新趨勢可謂呈現了兩極姿態。要不是追求自然到裸妝的簡單通透感，就是把焦點集中在雙目的炫目繽紛感。前者適合作日妝，後者適用於派對或重要場合，只要充分掌握兩者風格和技巧，新一年無論你想成為自然系女神，抑或是閃耀系女王，都絕對不成問題！

【自然裸感眼妝】

1.善用大地色：有留意2020年春夏時裝騷的話，不難發現Saint Laurent、Lanvin、Loewe、Giorgio Armani及Burberry等國際時裝大牌都不約而同吹起Nude風，為T台上Model化上超自然眼妝，連眼線也懶得畫上。他們普遍都是以大地色為主色，用較淺的大地色塗出自然裸妝感，較深的大地色暈染出自然煙熏妝。當中又以「紅酒棕色」、「大地裸色」和「橙啡色」 等色系最熱門、最多人使用。

2.單一色調更自然：比起去年喜歡以疊塗、深淺營造層次感，今年更嚮往精簡、單一。使用單色眼影的好處，就是手法毋須太複雜，只須把眼窩塗勻就可以。如果是煙熏妝，也只是把下眼皮塗上同一色調便成，並沒有配色的煩惱。再者效果也會更自然，不會太浮誇。

【炫目繽紛妝】

1.大膽色彩碰撞：Maybelline、Alice and Olivia等都大膽地使用了不同色彩配搭，讓眼妝成為了妝容的焦點。若你仍是不夠勇氣，覺得繽紛色彩作眼影太誇張，可改為將色彩刷在睫毛上或畫成眼線。今年的時裝展上，就有明星畫上紅棕色眼線，並在睫毛上黏上紅色羽毛，一眨一眨像翅膀張開的感覺。選色方面，如果是皮膚較白的女生，可選較大膽鮮艷的顏色，如粉紅和香芋紫等。但如果是皮膚偏黃的女生，就應挑選酒紅、駝色、藏藍等較顯白的深色調。

2.以配飾營造閃亮感：除了用不同色調眼影配搭外，還可用配飾來增加眼妝的光彩。在剛過去的2020/SS時裝展上，Armani的後台眼妝都是華而不俗，眼影並沒有過多的增色，只是用睫毛膠水把淺色亮片點綴在眼部。有焦點之餘，也不會太誇閃耀。所以女士們不妨照辦煮碗，在日常的單色眼妝上加上點點閃爍元素，便能大收搶鏡之效。