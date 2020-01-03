刮痧透過刺激經絡穴位使其充血「出痧」，從而促進局部鬱積在體表的熱、氣滯宣洩出來，適當做刮痧絕對有益身心和養生。我公司的獨家養生療程如「手心經」、「韓式養生」、「刮通絡」，都是我跟很多國內知名中醫師和推拿師學習，回來後再跟顧問和醫師研發出來；再由獲得完成「中文大學CUSCS高級中醫推拿按摩」課程，並考獲唐安麒國際美容學校「專業經絡按摩師證書」的資深按摩師進行，所以很多客人做完出到成身痧，全身輕鬆，而且肩頸酸痛和睡眠不好的情況也有改善，喜歡到不得了。

刮痧、通經絡的療程涉及臟腑、穴位、經絡，絕不能亂做，如果操作者專業不夠，會對身體造成負面影響。刮痧並非越用力越好，刮痧的力度猶如中藥處方中的劑量，如力度掌握不好，太輕則起不了效果；太重，則會使肌肉組織受傷。而且刮痧不應片面追求出痧，體質偏虛者氣血不夠充盈，不一定出痧，形成「痧困身」情況，容易出現易倦、睡不好、全身酸痛等毛病。這類人士應先把氣血補足了，再來刮痧。我們的刮痧療程蘊含著32年的專業，並不只是單純的「刮痧」，而是配合專業溫灸儀器、通經絡精油以及專業的經絡穴位手法，所以寒熱體質都適合。

「痧」是一種瘀結，代表體內存在不平衡狀態，刮痧就是幫助身體降火去毒除病，回復陰陽平衡的健康體質。你生病了，不會隨便買藥吃；同樣地，刮痧是治病強身的療程，固然不可以亂做。一百幾十元的所謂通經絡療程，便宜勿貪。

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Dr. Angel唐安麒

健康食療、中醫營養學、自然療法專家。近年香港韓國兩邊走，鑽研韓國補身食療及美容科技。