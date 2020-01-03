開箱男︰一鍵睇Netflix　TCL平霸4K

每逢年頭年尾特別多Party開，成班朋友圍埋睇片打機，無部大電視點得﹖今次介紹的TCL P8S Android TV有成50吋咁大，仲支援4K解像度及Android TV 9.0作業系統，即管睇吓買唔買得過！

畫框電視 明暗到位

TCL電視近年在歐美賣得很好，最大原因是平得來有質素。這部P8S採用全屏幕設計，邊框極幼，並同時以金屬材質作為機身主要素材，配合左中右三腳支架，看起來似畫框多過電視，外形相當討好。

電視具有3,840×2,160解像度，內置WCG廣色域顯示、HDR10+高動態範圍顯示及Micro Dimming光暗調校技術。試播4K訊號，色彩表現叫人滿意，明暗處理到位，昏暗下也看到暗位細節，整體耐看得來沒有一般4K電視過分修飾的味精感。另外，電視升頻時沒有遲滯或停頓問題出現，只嫌噪訊會增多，建議進入設定把降噪功能開盡。

語音識別 兩款尺寸

一如其他Android TV，P8S可安裝視頻、遊戲等應用程式，出廠時已預載《Netflix》、《YouTube》等熱門App，遙控更細心地設有Netflix快捷鍵，一按就睇到美劇，認真方便！另一過癮處是支援語音搜尋，對住遙控講廣東話或英文都可輸入關鍵字進行搜尋，小記測試時發覺語音辨識度和速度都幾快！

TCL P8S除了50吋型號，仲有55吋型號，解像度及技術相同。至於值唔值得買，官價約6千元起跳的它，定價已比同級吸引，部分地方購買仲平多千餘元，CP值極高，若然正想升級電視，呢部絕對諗得過。特別一提，針對預算更小的用戶，TCL同期仲有部P8M 4K Android TV推出，售價更進取，並提供43、50及55吋3個尺寸。