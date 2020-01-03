【美女饕廚】冬日法國芝士

於布洛涅‧比揚古大廣場最吸引我的是一間少少的、供應大量AOP認證的芝士店。（作者提供）

今次介紹的是布洛涅‧比揚古（Boulogne-Billancourt）大廣場，這廣場位於法國市中心，在巴黎近郊、於92100區，是一個露天大廣場。這裏冬天、尤其是聖誕，都會掛滿聖誕裝飾，吸引法國本地居民及遊客注意。在這裏逛街，一定能讓自己找到喜歡的東西。

我逛了一圈，最後選了我最愛的芝士店。這家小小的芝士店，有大量法國AOP認證的新鮮芝士。AOP可以說是保證芝士為優質產品的認證，而這方法是根據固定的製芝士方法，以及在特定的地區生產，原材料來源及熟成時間均做出了明確的定義，所以這些AOP認證的芝士可以說保證了每舊芝士的原產地、手工藝和質量方面均達到最高標準！

店員服務很好，會詳細介紹各種芝士，還每款都給我試味，我最後選了Tomme芝士。店裏會即場製Aligot，即是將新鮮的Tomme芝士用熱力融化，透過不停攪打並拌入薯蓉及蒜泥而成，傳統是搭配自家製腸仔，但今次我選了搭配法國油鴨髀來吃。

Tomme有股特別濃郁的榛果香氣，質地十分綿密細緻，亦有着細膩的奶油風味，拉起這長長高高的Aligot，可以說是這道菜的主角，油鴨髀反而成為配餸呢！這款芝士誕生於法國南部庇里牛斯山大區，主要用來炮製正宗及傳統的Aligot，而這款芝士很難在法國南部一些小城鎮以外的地方找到，故有些地方會用其他芝士代替，我最愛傳統正宗的Tomme，所以Aligot是我在法國必吃的美食。

我曾在烹飪節目中教過用Tomme做Aligot，大家也可以參考一下並在家裏嘗試製作，是一道非常簡單而美味的菜式，亦非常適合一家大細在冬天品嘗呢！

饕廚貼士：教煮Aligot

如果買不到Tomme芝士，可以用Gruyère、Raclette或Mozzarella芝士來代替。想做出充滿彈性的、拉不斷的Aligot，溫度掌握好緊要，必須是溫熱的上碟，吃起來才有輕盈綿密的口感。

Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy）