昔日放送：十年回顧　日劇收視榜　邊套你最Like？（下）

2010年代下半葉，日劇形勢其實都幾沉悶，簡單來說是兩分天下，即晨間劇和《Doctor-X》！其他作品，沒有一套劇集——包括《相棒》、改編池井戶潤的作品和木村主演的作品，有能力突破20大關！究竟如何在保住收視和作出突破之間取得平衡，相信是未來十年創作人的課題。

2015年

平均最高收視：《阿政》 收視率：21.1

最高收視：《阿淺來了》第59回 收視率： 27.3

這一年沒有太多話題之作，兩套晨間劇，玉山鐵二主演的《阿政》和土屋太鳳主演的《幸福洋菓子》佔據了頭兩位，單集最高收視則是另一套晨間劇《阿淺來了》（由於劇集未完，平均收視算作下一季）！排名第三的，就是改編自池井戶潤小說，阿部寬主演的《下町火箭》，自從2013年以來，已經有5套改編自池井的小說進入十大了，池井亦正式取代東野圭吾，成為日劇改編的寵兒！

2016年

平均最高收視：《阿淺來了》 收視率：23.5

最高收視：《當家姐姐》第117回 收視率： 25.9

繼續又是晨間劇呀，波瑠主演的《阿淺來了》和高畑充希主演的《當家姐姐》再次霸佔前兩位，《Doctor-X 4》只排第三，但收視仍超過21！這一年還有兩套受注視的劇集，分別是收視排第五的《真田丸》，可說是《龍馬傳》（2010年）及《江‧戰國三公主》（2011年）以後，大河劇的另一個小高峰！另外一套就是結衣BB的《逃恥》，收視上到第七，但成功引起話題！

2017年

平均最高收視：《Doctor-X 5》 收視率：20.7

最高收視：《Doctor-X 5》第10回 收視率： 25.3

《Doctor-X 5》再度成為年度收視冠軍，基本上自從《半澤直樹》之後，唯一能壓倒晨間劇的，就只有《Doctor-X》了，也不知是可喜還是可悲，排名二三就是兩套晨間劇，有村架純的《雛鳥》和芳根京子的《童心四姊妹》，連年度話題之作，令大家關注起長跑來的《陸王》（又是改編自池井戶潤），都只能屈居第四，而且收視已輸了一大截！

2018年

平均最高收視：《一半‧藍色》 收視率：21.1

最高收視：《一半‧藍色》第111回 收視率： 24.5

因為這一年沒有《Doctor-X》，收視冠亞軍再度由晨間劇包辦，永野芽郁主演的《一半‧藍色》壓倒葵若菜主演的《笑天家》，接着是兩套食老本之作，松本潤的《99.9 II》，以及可說是律師界的「Doctor-X」，米倉涼子的《Legal V》，木村搏晒命演出的《BG 搏命保鑣》出動埋山口智子（飾演木村的前妻），都只能排五咋，還要被彈木村殘咗好多、英雄遲暮等等，真陰公！

2019年

平均最高收視：《萬福》 收視率：21.3

最高收視：《夏空》第139回 收視率： 23.8

拍極都有的《Doctor-X》，總算露出疲態，只能排第三，屈居在兩套晨間劇，安藤櫻的《萬福》和廣瀨鈴的《夏空》之下，而且收視不足19，神話終於有落幕時！值得一提的是緊隨其後的是《相棒 17》、《非常審查官 3》、《特搜9 II》，全部都是續篇，日劇真的有點江郎才盡？其後是上野樹里的《監察醫 朝顏》及窪田正孝的《X光室的奇蹟》，曾經跌落神壇的月九劇，總算有些起色了，也確立了月九走專業劇的路線！（註：由於收視報告未完全出爐，排名或有變更）