決性11點：2020 AV趨勢預測　你最想邊樣實現？

踏入新一年，相信好多人都會有好多計劃，而小弟就憧憬新一年嘅日本AV界會為我哋帶來更多驚喜同刺激，今日就同大家一齊嚟個2020年AV大事前瞻啦！

【萌妹繼續解禁】

KMP嘅王牌女優佐倉絆宣布會喺3月31日退出AV界，呢位不老萌妹一向都為咗令AV迷大飽眼福而勇於接受挑戰，喺佢臨近引退嘅呢段日子，佐倉絆已經連番解禁。佐倉絆仲有3個月先引退，小弟估計阿妹將會有更多更激嘅解禁演出！

【加工美女發圍】

喺2019年最搶眼又最具話題性嘅新人就一定係「神戶之女」美乃雀，至於最當打嘅舊人就絕對係深田詠美，佢哋兩個都有一個共通點，就係被人懷疑曾經「後期加工」喇！當中深田詠美就加工得最犀利，因為對比番佢之前嘅相片確係判若兩人，但你咪理！雖然詠美嘅樣子明顯地「加工」，而上圍亦一樣明顯地「僭建」，但係極受AV迷歡迎，人氣上升兼且作品銷情理想，真係估佢唔到！AV迷似乎已經接受人工美女，甚至有女優以此作為賣點，好似最近出道嘅高嶋明實就講到明自己花咗700萬日圓去整容，仲樂意公開未整容時嘅照片以及心路歷程，相信以上種種都會促使半紅不黑嘅女優瞓身去整容，博吓可唔可以反彈。

【運動主題特別多】

2020年對於日本人嚟講，係一個相當重要嘅一年，因為體壇盛事奧運會將會喺東京舉行，相信到時日本嘅大街小巷以及報紙雜誌都會吹起強烈嘅運動風，AV界一向都鍾意跟紅頂白，見到如此情況就梗會食住條水，拍攝一系列以運動裝、運動員為題材，又或者以運動場為背景嘅AV作品。當然，相信唔少人同小弟一樣，希望AV界會盡力利誘多啲體態健美嘅女運動選手下海啦！

【藝能人下海？】

上年知名女藝人下海情況不多，最受注目嘅係女歌手七海蒂娜突然瞓身去AV界發展。至於2020年又會點呢？早前女星澤尻英龍華因為涉藏毒被捕而令形象盡毀，更有傳要為劇集重拍、抽起廣告等事情而賠償達5億日圓，亦因為咁惹來AV界向佢招手，重金利誘佢拍AV。不過個人認為機會相當微，因為早前酒井法子亦有涉毒，但係轉個頭就雨過天青，所以澤尻英龍華應該都唔使咁怕。至於有機會拍AV嘅女藝人，相信會係寫真妹山中知惠，因為佢自己都話想下海拍AV展開人生新一頁，而佢嘅寫真亦大賣色情元素，激情度直逼AV。

【外國勢力壯大】

最近有愈來愈多外國勢力入侵日本AV界，繼有獲選入圍參與競逐「Sky PerfecTV成人放送大賞2020」嘅俄國人妻莎夏，又有來自美國四仔界嘅粉紅甜心Melody•雛•Marks之後，近期仲有一位喺日本擔任英語教師嘅美國妹June Lovejoy，一時之間湧現好多金髮洋妞，而佢哋嘅作品叫好又叫座，所以預計今年將會有更多外國脫星去日本拍AV，對於鍾意睇洋妞又鍾意日本AV拍攝手法嘅朋友絕對係一大好消息。