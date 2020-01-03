男士深夜：新的一年　美夢更加甜

【靚人靚景：可愛車女遊天草島原】

藤木由貴已年屆30歲，但係美艷嘅面孔依然帶住少女般嘅甜美同萌味，所以素有「日本最可愛賽車女郎」之稱！作為賽車女郎，由貴威震業界，原因係自2016年參加日本賽車女郎大獎以來屢獲殊榮，攞獎攞到手都軟！人氣高企之餘，佢亦同唔少前輩一樣勇闖寫真界，最近就推出第二本寫真集《啓迪~けいてき~》喇！

【本日日本：水着女優 因利物浦變紅】

……南野托實沒有官方的IG，而各大熱情球迷誤以為搜尋到的同姓的南野きり（Kiri Minamino）就是他，令這被錯誤追蹤的水着女優南野きり一夜爆紅，收到勁多「外國勢力」支持和歡迎！

【本日日本：有今生！冇來世！賽車女王首本兼最後一本寫真集】

「2018 Japan Race Queen大獎」得主林紗久羅，全新寫真集《SAKU 林紗久羅 写真集》將於明天（12月26日）公開發售，這本寫真集不但是這位賽車女王的第一本寫真集，也是她最後一本寫真集（聽住先啦），唔買真係對唔住自己呀！

【決性11點：Enako性感小惡魔 殺入Comiket 97】

在日本東京國際展示場舉行的Comiket 97，不少人氣Coser已經磨拳擦掌準備在會場大顯身手，粉絲無數的靚女Coser Enako亦不例外，早前她就在Twitter中公開了多張最新寫真集內的靚相，當中以小惡魔Look一輯最為性感吸引，穿上露肉程度媲美內衣的黑色吊帶衫……

【靚人靚景：本田梨奈 布吉展露真我】

今年21歲嘅平田梨奈出身於美國，由於喺當地生活咗10年，所以講英文叻過日文，並因為咁，喺佢以AKB48成員身份出道之後，曾經多次憑住一口流利英語向世界宣傳AKB48嘅資訊，以及主持英語教室節目。

【決性11點：伊織萌心口開洞唔怕凍】

人氣Coser 伊織萌，早前她參加了日本最大的動漫活動之一《C97 cosplay》，就穿上了一件相當可愛的中式旗袍……