【玄之又玄】年花旺桃花　最緊要夾（上）

庚子鼠年將至，不少人也會選購年花，給家居注入生氣，以迎接新一年的來臨。渴望談戀愛的朋友，更希望以年花開運，但其實催旺桃花不一定靠桃花，據奇門遁甲堪輿學家雲文子表示，不同生肖均有對應的開運花，加上擺位與花數配合得宜，可望心想事成！今個星期會先講解其中6個生肖的年花開運攻略。

鼠 爛桃花多

運程走勢：踏入本命年，情路多波折，容易招惹爛桃花，愈爛愈情迷，謹記提防遇上桃花劫，免得人財兩失。

開運年花：菊花

年花吉數：9朵

擺放方位：南

牛 死門籠罩

運程走勢：桃花運停滯不前，在「死門」的負能量籠罩下，對愛情失去信心，面對心儀對象時會更被動，意中人或誤以為你在玩弄感情。

開運年花：蘭花

年花吉數：5朵

擺放方位：西南

虎 霧水緣多

運程走勢：運勢反覆向上，異性緣顯著改善，可惜霧水姻緣居多，常處於摸索狀態，令身心疲倦，甚至有機會失去尋找真愛的原動力。

開運年花：繡球花

年花吉數：4朵

擺放方位：北

兔 調整要求

運程走勢：受「刑太歲」影響，人緣運急跌，運勢低沉不穩，擇偶條件過高是導致單身的致命傷，需調整不合理要求。

開運年花：四季桔

年花吉數：1盆

擺放方位：西北

龍 魅力提升

運程走勢：脫離谷底，運勢漸入佳境，個人魅力提升，異性易被你吸引，切記「真誠」是你的必殺技。用情不專，或試玩地下情，只會把真姻緣斷送。

開運年花：紅掌

年花吉數：4朵

擺放方位：北

蛇 控制欲望

運程走勢：鴻運當頭，人緣運持續提升，一見鍾情不再是幻想，打開心窗，姻緣將擋不住，但注意佔有欲勿太強，急着定下婚事，會令對方反感。

開運年花：牡丹花

年花吉數：6朵

擺放方位：西北