三界五行：務實謙卑　年尾迎來收成期

水瓶座的人今年受益於三個星象，而10至12月則是全年辛勤耕耘的收成期。（互聯網）

水瓶座的人今年受益於三個星象，一是「土木合相」，土星在3月、12月先後兩次進入水瓶座，帶來穩健、務實。二是木星令水瓶座改善人際關係。三是守護星球天王星順行，天王星與土星拱照，提升你的財運。

1月，水瓶座仍帶有幾分高傲，而工作亦不太順利，不妨放下身段，對親友、同事都保持謙卑，即使成功也不應驕傲，未成功更不值得傲慢，待人以誠，你身邊的人好過，自己就好過。享受情誼，為今年營造一個好開始。2月，財運稍遜，不要為手頭短暫緊拙而發愁，事業運明顯好轉，就當是「天將降大任於斯人，先苦其心志，餓其體膚」。這個月有轉工升職機會，要好好把握。

3、4、5月，謙遜待人、務實工作，初見成效，一切都按照早前計劃進行，大膽進取，但對於前輩、長者的提醒，虛心接受，有則改之，無則加勉。工作忙碌，再加上感情生活遇到小風浪，這三個月要加倍注意身體，小心春夏交替容易感冒。6、7月，貴人多，工作、求財、社交都會結識志同道合新朋友，未有戀愛對象的，不要錯失被人看上的機遇。

8月，無風無浪，無驚無險，在平穩中享受豐盛物質生活和優雅精神生活。9月運勢沒有太大改變，但不甘寂寞的你，切勿冒險投機和企圖做自己不熟悉的事。10至12月，是全年辛勤耕耘的收成期，寧願把賺來的錢花光，也不應參與投機博彩。

方向宇