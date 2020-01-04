美食婷：天下羊仔一樣羶　達人教去辟羶法

冬日進補，羊肉是其中一款必備食材，我美食婷身為一個「食家」，無論是中式的羊腩煲，又或是西式的烤羊架，統統都識......食，如果大家都係羊肉愛好者，都應該發現不同地區出品的羊肉，由肉質、味道，甚至羶味都大不同，但未必人人受得了那股羶味，於是「煮」人便用盡各式方法辟羶。美食婷我最近經常到中環一間五星級酒店用餐，認識了酒店行政總廚Chef Terrence Crandall，一於請教他靚羊揀手貼士之餘，仲學埋如何辟羊羶喇！

對大部分廚師而言，要數最羶羊肉，首推內地羊，較為人熟悉的就有來自蒙古或東北，甚至本地的黑草羊。生於蒙古或東北的羊在廣闊的草原活動，於1歲左右才閹割以減低羶味。至於黑草羊，肉質富嚼勁，脂肪比例亦較均勻，就算燜煮一段時間亦不易散開。

Chef Terrence Crandall指外國進口的羊肉，多是新西蘭或澳洲的出品，前者多在高山地區飼養，吃草及走地放養，脂肪均勻，質感結實。而澳洲多產自大型牧場，以草和穀物作飼料，肉質和新西蘭的差不多，普通人可能較難分辨。此外，亦有較為矜貴的法國羊，以小型牧場飼養，多是飲奶大，在宰殺前3個月才餵飼穀物，肉味濃但唔羶，肉質仲非常柔軟。

如果閣下愛吃羶味不大的羊肉，Chef Terrence Crandall建議挑選14個月以下大的羊仔，因為羊肉的羶味源自脂肪，愈年幼的羊脂肪愈少，而且色澤呈白色，而成年羊的脂肪帶黃，羶味較重。處理羊肉時，除了切走脂肪以減羶外，中西烹調辟羶方法亦稍有不同。如中菜，會在煮羊肉前，加入大量葱和薑等，又或先加醋來汆水，再加放入其他調味料以減低羶味。在烹調時加入香料，如八角、荳蔻、丁香等，或花椒、酒、橙皮等也可以辟除羊肉的羶味。

西式煮羊，Chef Terrence Crandall指大廚們都會放入香料，最常用的除了檸檬皮外，也有薰衣草及咖喱等。中菜羊饌多配腐乳來品嘗，西餐則多以較濃郁的醬汁如薄荷醬、芥末籽醬等，為羊肉辟羶添香。內地羊羶味濃，而Chef Terrence Crandall亦指中東人亦愛濃重羶味的羊饌。「中東地區的人愛吃重口味的羊肉，他們會利用肉桂、薰衣草、洛神花、荳蔻和玫瑰等研磨成Ras el Hanout香料來醃羊肉，而每個家庭更會有自家秘方，炮製出風味獨特的羊饌。」不怕羊羶味的話，可選羊肩和羊小腿來燜煮，怕羶的話則可選幼嫩的羊架，這樣便皆大歡喜。