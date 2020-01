Mazda3 Fastback 2.0 i-Plus　優雅第四代

全新第四代 Mazda3 車系,憑藉全新第二代「魂動」語彙設計及「Less Is More」美學概念,營造出時尚優雅外觀,更獲得2019年德國紅點設計大獎最高榮譽的 「Best of the Best Award」。

輸港的新世代Mazda3車系,備有四門房車及Fastback五門揭背兩種車型。拍攝車是Fastback 2.0 i-Plus ,流線車頂延伸至加粗了的C柱,新設計的黑色網紋面罩、頭泵把、環形LED頭尾燈組,配上深灰色電鍍裝飾及18吋深灰色鋁合金輪圈 ,帶出型格運動氣息。其身上的全新Polymetal Grey Metallic車身顏色及深紅皮革內籠(另備有深灰色選擇),均是Fastback五門揭背獨有。

講到車廂,一對前座椅採用人體功學設計,承托力及乘坐舒適性俱提高。對應Mazda Connect系統及支援Apple CarPlay 的8.8吋輕觸屏幕 、7.7吋TFT彩色數碼儀錶、投射式行車資訊顯示在今代全屬標準配備。至於由12具喇叭組成的BOSE音響系統及一系列i-ACTIVSENSE主動安全科技,包括:360° 泊車視像系統連前後泊車警示、智能前後自動煞車、車道偏離警示及防止、駕駛者注意力警示、雷達偵測定速巡航、車道維持輔助巡航及智能LED照明頭燈組合,則屬i-Plus版本專屬配備。

駕乘感方面,由於車架採用更強鋼材打造,車架剛性增強,同時又加入了更多吸震部件,路面震動及噪音明顯減少。此外,後懸掛亦由原來的多連桿改為扭力桿,令車架平衡性進一步增強。加上車載新一代GVC+行車穩定系統,轉向穩定性及操控性得到強化 。

規格表

車型:五門五座位揭背

容積:1,998c.c.

引擎:SKYACTIV-G直列四汽缸

最大馬力:165ps/6,000rpm

最大扭力:213Nm/4,000rpm

傳動:SKYACTIV-DRIVE六前速+/-自動波

驅動:前置引擎、前輪驅動

懸掛:(前)麥花臣臂桿、(後)多連桿式

平均油耗:16.1km/L(NEDC)

車身體積:4,460×1,795×1,435mm(長×闊×高)