Mazda3 Fastback 2.0 i-Plus　優雅第四代

全新第四代 Mazda3 車系，憑藉全新第二代「魂動」語彙設計及「Less Is More」美學概念，營造出時尚優雅外觀，更獲得2019年德國紅點設計大獎最高榮譽的 「Best of the Best Award」。

輸港的新世代Mazda3車系，備有四門房車及Fastback五門揭背兩種車型。拍攝車是Fastback 2.0 i-Plus ，流線車頂延伸至加粗了的C柱，新設計的黑色網紋面罩、頭泵把、環形LED頭尾燈組，配上深灰色電鍍裝飾及18吋深灰色鋁合金輪圈 ，帶出型格運動氣息。其身上的全新Polymetal Grey Metallic車身顏色及深紅皮革內籠（另備有深灰色選擇），均是Fastback五門揭背獨有。

講到車廂，一對前座椅採用人體功學設計，承托力及乘坐舒適性俱提高。對應Mazda Connect系統及支援Apple CarPlay 的8.8吋輕觸屏幕 、7.7吋TFT彩色數碼儀錶、投射式行車資訊顯示在今代全屬標準配備。至於由12具喇叭組成的BOSE音響系統及一系列i-ACTIVSENSE主動安全科技，包括：360° 泊車視像系統連前後泊車警示、智能前後自動煞車、車道偏離警示及防止、駕駛者注意力警示、雷達偵測定速巡航、車道維持輔助巡航及智能LED照明頭燈組合，則屬i-Plus版本專屬配備。

駕乘感方面，由於車架採用更強鋼材打造，車架剛性增強，同時又加入了更多吸震部件，路面震動及噪音明顯減少。此外，後懸掛亦由原來的多連桿改為扭力桿，令車架平衡性進一步增強。加上車載新一代GVC+行車穩定系統，轉向穩定性及操控性得到強化 。

規格表

車型：五門五座位揭背

容積：1,998c.c.

引擎：SKYACTIV-G直列四汽缸

最大馬力：165ps/6,000rpm

最大扭力：213Nm/4,000rpm

傳動：SKYACTIV-DRIVE六前速+/-自動波

驅動：前置引擎、前輪驅動

懸掛：（前）麥花臣臂桿、（後）多連桿式

平均油耗：16.1km/L（NEDC）

車身體積：4,460×1,795×1,435mm（長×闊×高）