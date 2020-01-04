鼠年限定系列　共度新春喜慶時「黑」

可能大家一早都經已認定但凡為農曆新春而推出的限定系列，設計都離不開大紅大金「娘味」甚濃，但凡事都總會有例外。就好似DIESEL為即將到來的中國農曆新年所推出的鼠年特別版系列，服飾及配飾設計雖然同樣圍繞主角老鼠，但並非硬Sell米奇般的可愛形象，而是換上黑色作主調並加入街頭風格的塗鴉圖案點綴，立刻令此系列型格大增兼配襯度大大提升，完美詮釋DIESEL追求創新突破的品牌精神。

整個系列的印花圖案以卡通老鼠為主角，但採用了寫實隨意的藝術風格去呈現，運用手繪及塗鴉手法製成各款栩栩如生的圖案，同時加入閃電符號及英文字句帶出點點反叛味道。當中經典的Biker Jacket就加入大量金屬裝飾細節，並於背部手繪上巨型DIESEL標誌、老鼠及閃電圖案；另可雙面着用的Bomber Jacket，設計方面亦照顧到喜歡傳統喜慶設計的用家，只要將黑色外套反轉就可瞬間變成一件布滿閃電圖案的紅色褸款，着住去拜年都唔使驚畀長輩「詐型」。